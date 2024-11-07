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Kortizolsüz sivilce kurutmanın yolları! Mayın tarlası yüzleri ipek gibi pürüzsüz yapıyor

Sivilceler dönemsel veya sürekli oluşabilir. Sivilce çıkmasında en sık yapılan hata sivilcelere elle müdahale etmektir. Özellikle iltihaplı sivilceler aknelerin yayılmasına neden olabilir. Peki sivilcelere ne iyi gelir?

7 Kasım 2024 Perşembe 10:05 | Son Güncelleme:
Kortizolsüz sivilce kurutmanın yolları! Mayın tarlası yüzleri ipek gibi pürüzsüz yapıyor
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Deri altında çıkan sivilceler en yaygın cilt problemidir. Az su tüketmek, yağlı beslenmek ve cildi temizlememek sivilcelere yol açar. Peki sivilcelere nasıl müdahale edilmelidir?

SİVİLCELERE ETKİLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Cildinizi derinlemesine temizleyin. Çünkü kirli ciltlerde sivilce oluşumu ve bakteri olması daha kolaydır.

Cilt bakım ürünlerinin cilt yapınıza uygun olmasına dikkat edin. Yağlı cilde sahipseniz daha fazla dikkat edin.

Kil maskeleri en doğal sivilce kurutma yöntemlerinden biridir. Cilinnizde 3-4 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.

Şekerli ve yağlı besinleri azaltın. Özellikle cildinize gerekli vitaminleri sağlayan sebze ve meyvelere ağırlık verin.

Egzersiz yaparak da cildinizi güzelleştirebilirsiniz. Yoga, pilates ve yürüyüş esnasında cildin terlemesi size güzellik katar. Bunun nedeni toksinlerin atılmasıdır.

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