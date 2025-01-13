Parfümün orijinal mi olduğunu nasıl anlarız? O yöntem sahte ürünü ele veriyor

Parfüm, kimliğimizin bir parçası niteliği taşır. Arkamızda bıraktığımız koku bizi simgeler. Peki parfüm alışverişi yaparken nelere dikkat etmeliyiz. Marketlerde ya da kozmetik mağazalarında da sıkça rastlamaya başladığımız sahte parfüm sorununu nasıl aşabilirsiniz?

PARFÜMÜN ORİJİNAL Mİ SAHTE Mİ OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

Parfüm satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri orijinal mi yoksa sahte mi olduğu konusudur. Peki parfümün orijinal mi yoksa sahte mi olduğunu nasıl anlarız? İşte sizi tuzağa düşürmeyecek yöntemler...

SAHTE PARFÜM NASIL ANLAŞILIR?

Ünlü markaların parfümleri gün boyu kalıcı kokuları ile dikkat çekerken aynı zamanda bir statü göstergesi olarak görülür. Ne yazık ki talep gören orijinal ürünler her zaman sahtelerini peşinden piyasaya çıkartır. Konu parfüm olunca, ürünün orijinal olup olmadığının tespiti hem maddi açıdan hem sağlık açısından büyük önem taşıyabilir.

BARKOD KONTROLÜ

Orijinal olan tüm parfümlerin, parfüm barkodu ve parfüm kodu bulunur. Barkod genellikle parfüm kutusunun altında yer alır ve soğuk damga ile basılı olur. Parfüm satın alacağınızda özellikle kutusunun altındaki barkodu kontrol etmeyi unutmayın. Barkodun olmaması parfümün sahte olduğunu ele verir.

ORİJİNAL PARFÜM NASIL ANLAŞILIR?

Orijinal parfümlerin ambalajları daha kaliteli olabilir. Sahte parfümler, maliyetten kısmak için ambalajlamayı kalitesiz ürünlerle yapabilir.

PARFÜM ŞİŞESİ SAHTE ÜRÜNÜ ELE VERİYOR

Parfüm şişesini, orijinal internet sitesinde yer alan ürünlerle karşılaştırın. Farklılık var ise ürünün gerçekliğinden şüphe duyabilirsiniz.

SERİ NUMARALARINI KONTROL ETMELİSİNİZ

Orijinal parfümlerin seri numaraları hem kutu hem şişe üzerinde işlidir. Bu numara aynı olmalıdır. Kutu ve şişe üzerinde farklı seri numaraları yazılı ise ürün muhtemelen orijinal değildir.

PARFÜMÜN FİYATI

Ürün fiyatı piyasasının çok altında ise almadan önce kesinlikle daha ayrıntılı bir inceleme yapmalısınız. Sahte parfüm alma riskini en aza indirmek istiyorsanız, ürünü gerçek mağazasından satın almak en sağlıklı yöntemlerden biri olabilir.