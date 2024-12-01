Protez tırnaklar sağlığa zararlı mı? Kaş yaparken göz çıkarmayın

Genç kızlar arasında oldukça yaygınlaşan protez tırnak işlemi gerekli hijyen koşulları sağlanmadığı taktirde tırnak yapısında ciddi zararlara yol açıyor. Ayrıca protez tırnakların normalde 2 ila 4 hafta süreyle yenilenmesi veya çıkarılması gerekirken daha uzun süre duran tırnaklar bakterilere ev sahipliği yapıyor.

KİMLER PROTEZ TIRNAK YAPTIRMAMALIDIR?

Tırnaklarında sedef ve egzama gibi cilt hastalığı olanlar, yara problemi veya mantar enfeksiyonu bulunanlar kesinlikle protez tırnak veya kalıcı oje yaptırmamalıdır. Bu tarz bir işlem bakteri üremesine de neden olur.

Tırnaklarına gerekli hijyen ve bakımı uygulayamayacaklar da yaptırmamalıdır. Peki, protez tırnak yaptırmak istemeyenler ne yapmalı?

TIRNAK BAKIMI NASIL OLMALIDIR?

Öncelikle ceviz, chia tohumu ve somon gibi Omega-3 bakımından zengin gıdaları beslenme düzeninize ekleyerek tırnaklarınızın güçlenmesini sağlayabilirsiniz.

Düzenli olarak tırnak etlerine peeling yapmak ölü derileri götürecektir ardından da zengin içerikli nemlendiricilerle nemlendirmek tırnaklarınıza iyi gelecektir.

Düzenli olarak tırnakları kuru ve temiz tutulmalıdır. Bu var olan yaraların da hızlı iyileşmesini sağlar.

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