Saça sıkılan parfüm saç beyazlatır mı? Etkisine inanamayacaksınız

Parfümler günlük hayatımızda bize iyi hissettiren eylemlerden biridir. Çoğu kişi parfüm seçerken dikkatli olduğu kadar sıktığı bölgelere de özen gösterir. Kalıcı bir koku elde etmek için ise kadınlar genellikle saçlarına da parfüm sıkmayı tercih eder.

SAÇA PARFÜM SIKARNSAK NE OLUR?

Çevreye hoş bir koku yaymak için saça parfüm sıkmak göründüğü kadar masum bir eylem midir? Parfümler saça zarar verecek bazı maddeleri içeriğinde bulundurabilirler. Peki saça parfüm sıkmak güvenli midir? Saça parfüm sıkmak beyazlatır mı? İşte detaylar...

KURUMA, KIRIMA VE HASSASLAŞMA

Saça parfüm uygulamak sanıldığı kadar ideal bir bakım olmayabilir. Çünkü parfümler kimyasallar içerir. Bu nedenle de sıktığınız parfümler saçlarınızın kurumasına neden olabilir. Uzun süre saça parfüm kullanımında hassaslaşma veyahut kırılmalar meydana gelebilir.

TAHRİŞE VE ALERJİK REAKSİYONLARA NEDEN OLUR

Öte yandan saça parfüm sıkmak deri problemlerine de yol açabilir. Saç derisine yakın bölgelere parfüm kullanıldığında cildin tahriş olmasına ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca yüksek oranda kimyasal içeren parfüm, saç dökülmelerine de yol açabilir.

SAÇA SIKILAN PARFÜM SAÇ BEYAZLATIR MI?

Parfümün içeriğinde bulunan bazı kimyasal maddeler saçın renk tonunu etkileyebilir. Ancak saça parfüm uygulamak saçı beyazlatmaz. Eğer saçlarınız hassas ve kırılgansa saçlarınıza parfüm uygulamamanızı öneririz.