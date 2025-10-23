Saçına kına yakan bir daha boya vurmuyor! İşte kınanın saça etkileri

Son dönemde sosyal medyada saç için en çok tercih edilen doğal güzellik trendlerinden biri de saça kına yakmak. Kimyasallardan uzaklaşmak isteyen birçok kişi saç boyalarını bir kenara bırakıp yeniden kınaya yöneliyor.

Özellikle "bir kez deneyen bir daha bırakamıyor" diyenlerin sayısı az değil. Peki, gerçekten kına saçı bu kadar değiştiren bir mucize mi, yoksa bazı riskleri de var mı? İşte kınanın saça etkileri ve faydaları...

1. KINA SAÇA DOĞAL GÜÇ KAZANDIRIYOR

Kına, içerdiği lawson adlı doğal pigment sayesinde hem renklendirici hem de koruyucu etki yapıyor. Saç tellerine adeta bir zırh gibi kaplanarak kırılmayı ve dökülmeyi azaltıyor. Ayrıca kafa derisindeki fazla yağı dengeliyor, kepek oluşumunu engelliyor. Bu yüzden kına yakan birçok kişi, saçlarının daha dolgun ve canlı göründüğünü söylüyor.

2. KINA SONRASI SAÇ BOYASI TUTMUYOR — NEDEN?

Kınanın en dikkat çekici yanlarından biri, saçın yapısını kalıcı biçimde kaplaması. Bu nedenle kına uygulanan saçta, kimyasal boya tutunmakta zorlanıyor. Boya sonradan atılsa bile renk dengesiz, mat veya lekeli bir görünüme dönüşebiliyor. Bu yüzden uzmanlar, "Bir kez kına sürdüysen, uzun süre kimyasal boya düşünme" diyor.

3. KINA HER SAÇA UYGUN MU?

Kına doğal olsa da herkeste aynı sonucu vermeyebilir. Açık renk saçlarda bakırımsı tonlar belirginleşirken, koyu saçlarda derin kızıllıklar görülür. Ayrıca, hazır satılan "renkli kınalar" kimyasal katkı içeriyorsa alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Gerçek ve saf kına tercih etmek, olası zararları önlemenin en iyi yoludur.

KINAYI SAÇA UYGULAMANIN PÜF NOKTALARI

Kınayı ılık suyla karıştırıp birkaç saat dinlendirin.

Saçınıza uyguladıktan sonra 3–4 saat bekleyin.

Uygulama sonrası şampuan yerine sadece suyla durulamak, rengin oturmasına yardımcı olur.

İlk birkaç gün içinde renk oturdukça saç daha parlak görünür.

