Sarışına çeviren 2 sebze! Kuaföre götürmeyen saç boyası

Sarışın saç sevenler saç boyasından yakınır. Çünkü sürekli bakım ister, hatta bazıları kuaföre gitmekten kendini alamaz. Peki, saçı sarışına boyayan sebzeleri hiç duydunuz mu?

SARIŞIN YAPAN 2 SEBZE

Sık sık kuaföre gitmek istemeyenler doğal bitkilerden ve sebzelerden faydalanıyor. Çünkü bazı sebzelerin suyu saç rengini değiştirir. Hatta saç boyasından daha çok beğeneceğiniz bir renk sunabilir.

Havuç suyu

Saçınızda kırmızımsı-turuncu renk yakalamak için havuç suyunu deneyebilirsiniz.

Havuç suyunu Hindistan cevizi veya zeytinyağıyla karıştırın. Saça uygulayın. Saçınızı poşetle sarın ve bir saat bekletin. Elma sirkesiyle durulayın.

Limon suyu

2-3 yemek kaşığı limon suyu ile 1 bardak suyu karıştırın. Limon suyu ve suyu bir sprey şişesinde karıştırın. Saçınıza uygulayın.

Saçınızı güneşte kurutun veya bir fön makinesi kullanın (güneş en iyi sonucu verir). Saçınızı durulayın ve bakım yapın.