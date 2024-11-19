Tırnak kırılmasına son! 1 damlası demir gibi yapıyor

Tırnak bakımında doğal yağları kullanmak tırnak kırılmasını da önler. Haftada bir kez tırnaklarınızı bu yağların karışımıyla sıcak yağ banyosunda bekletirseniz tırnak kırılmasına uzun süreli çözüm bulabilirsiniz.

TIRNAK KIRILMASINA İYİ GELEN 5 YAĞ

Tırnak kırılmalarının çeşitli nedenleri olabilir. Hem içsel (sağlıkla ilgili) hem de dışsal (çevresel ve yeterliliklerle ilgili) faktörlerdeki tırnakların zayıflamasına yol açabilir.

1. Zeytinyağı

Bin derde deva olan zeytinyağı tırnaklara da şifa. Zeytinyağının içeriğindeki vitaminler, mineraller ve antioksidanlar tırnakları besler, nemlendirir ve güçlendirir.

2. Argan Yağı

Genelde saç dökülmesini önlediği bilinen argan yağı tırnaklara da iyi gelir.

3. Hindistancevizi Yağı

İçeriğindeki antimikrobiyal özellikler ve nemlendirme etkisi sayesinde hem tırnaklarını hem de tırnak etlerini iyileştirir.

4. Tatlı Badem Yağı

Kozmetik sektörünün en çok kullanılan yağlarından olan badem yağı tırnak kırılmasına iyi gelir.

5. Jojoba Yağı

Jojoba yağı, tırnak ve tırnak etleri için mükemmel bir doğal bakım yağıdır. Cilde benzer yapıya sahip olması sayesinde kolayca emilir ve tırnakları hızla uzatır.