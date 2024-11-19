ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Tırnak kırılmasına son! 1 damlası demir gibi yapıyor

Ne kadar bakımlı olursanız olun kırılan tırnaklardan şikâyetçi misiniz? Öyleyse tırnakları demir gibi yapan 5 yağdan faydalanabilirsiniz. Bu yağlar hem tırnak kırılmasını önlüyor hem de tırnakları hızlı uzatıyor. İşte öneriler…

19 Kasım 2024 Salı 11:49 | Son Güncelleme:
Tırnak kırılmasına son! 1 damlası demir gibi yapıyor
ABONE OL

Tırnak bakımında doğal yağları kullanmak tırnak kırılmasını da önler. Haftada bir kez tırnaklarınızı bu yağların karışımıyla sıcak yağ banyosunda bekletirseniz tırnak kırılmasına uzun süreli çözüm bulabilirsiniz.

TIRNAK KIRILMASINA İYİ GELEN 5 YAĞ

Tırnak kırılmalarının çeşitli nedenleri olabilir. Hem içsel (sağlıkla ilgili) hem de dışsal (çevresel ve yeterliliklerle ilgili) faktörlerdeki tırnakların zayıflamasına yol açabilir.

1. Zeytinyağı

Bin derde deva olan zeytinyağı tırnaklara da şifa. Zeytinyağının içeriğindeki vitaminler, mineraller ve antioksidanlar tırnakları besler, nemlendirir ve güçlendirir.

2. Argan Yağı

Genelde saç dökülmesini önlediği bilinen argan yağı tırnaklara da iyi gelir.

3. Hindistancevizi Yağı

İçeriğindeki antimikrobiyal özellikler ve nemlendirme etkisi sayesinde hem tırnaklarını hem de tırnak etlerini iyileştirir.

4. Tatlı Badem Yağı

Kozmetik sektörünün en çok kullanılan yağlarından olan badem yağı tırnak kırılmasına iyi gelir.

5. Jojoba Yağı

Jojoba yağı, tırnak ve tırnak etleri için mükemmel bir doğal bakım yağıdır. Cilde benzer yapıya sahip olması sayesinde kolayca emilir ve tırnakları hızla uzatır.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Bu ürünler yoksa makyaj olmuyor! 5 ürün çantada kesin olmalı
Bu ürünler yoksa makyaj olmuyor! 5 ürün çantada kesin olmalı
Büyüyen ve renk değiştiren benlere dikkat! Uzmanı sebebini açıkladı
Büyüyen ve renk değiştiren benlere dikkat! Uzmanı sebebini açıkladı
Kortizolsüz sivilce kurutmanın yolları! Mayın tarlası yüzleri ipek gibi pürüzsüz yapıyor
Kortizolsüz sivilce kurutmanın yolları! Mayın tarlası yüzleri ipek gibi pürüzsüz yapıyor
İbn-i Sina'nın güzellik şifası: Suyu cilt rengini açıyor, kabuğu bağırsakları çalıştırıyor
İbn-i Sina'nın güzellik şifası: Suyu cilt rengini açıyor, kabuğu bağırsakları çalıştırıyor
Resmen doğal saç boyası! Kıpkırmızı yapıyor! Ne kepek ne kabızlık bırakıyor
Resmen doğal saç boyası! Kıpkırmızı yapıyor! Ne kepek ne kabızlık bırakıyor
15 dakikada siyah noktalar dökülüyor! Ciltteki yağı emen yüz maskesi
15 dakikada siyah noktalar dökülüyor! Ciltteki yağı emen yüz maskesi
Mısır kraliçelerinin sırrı o baharat! Önce bağırsakları sonra tüm pürüzleri yok ediyor
Mısır kraliçelerinin sırrı o baharat! Önce bağırsakları sonra tüm pürüzleri yok ediyor
1 kaşık yetiyor! Saçkıranı kesen 3 doğal yöntem
1 kaşık yetiyor! Saçkıranı kesen 3 doğal yöntem
1 damla yetiyor! Türkan Şoray gibi uzun kirpiklerin sırrı
1 damla yetiyor! Türkan Şoray gibi uzun kirpiklerin sırrı
1 damlası yetiyor! Saç dökülmesine fırtına gibi çözüm
1 damlası yetiyor! Saç dökülmesine fırtına gibi çözüm
Çağla Şıkel pirinçle güzelleşiyor! İşte tarifi
Çağla Şıkel pirinçle güzelleşiyor! İşte tarifi