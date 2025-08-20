ANASAYFA
Tüylerden kurtulmanın en kolay yolu: Yumurtalı karışım! Sürün ve bekleyin

Kadınlar vaktinin çoğunu güzellik rutinlerine ve cilt bakımına ayırıyor. Bunların en başında ise istenmeyen tüylerden kurtulmak için ayrılan bütçe geliyor. Peki, yumurtalı karışımın tüyleri sıfırladığını biliyor muydunuz? İşte detaylar…

Merve Çulha | 20 Ağustos 2025 Çarşamba 14:45 | Son Güncelleme:
Tüylerden kurtulmanın en kolay yolu: Yumurtalı karışım! Sürün ve bekleyin
ABONE OL

Vücudumuzda doğal olarak çıkan tüyler, bazı bölgelerde estetik kaygılar nedeniyle rahatsızlık verebilir. Özellikle yüz, koltuk altı, bacak ve bikini bölgesindeki istenmeyen tüyler hem kadınlar hem de erkekler için sık karşılaşılan bir durum. Peki, istenmeyen tüyler nasıl gider?

Genetik faktörler, hormonal değişimler ve yaşam tarzı tüylerin görünümünü etkileyebilir. Günümüzde ağda, tıraş, epilasyon cihazları, lazer ve doğal yöntemler gibi farklı uygulamalarla bu problem kontrol altına alınabilmektedir. Bunun dışında bir de tüyleri sıfırlayan yumurtalı karışım bulunuyor.

TÜYLERE DÜŞMAN: YUMURTALI KARIŞIM

Bir çiğ yumurta alın ve yumurtanın sarısını beyazından ayırın.

Yumurta beyazına bir çay kaşığı mısır nişastası ve şeker ekleyin ve kalın macunu ellerinize veya bacaklarınıza uygulayın.

Sürdüğünüz bölgeye göre malzeme miktarını artırın.

Yaklaşık 20-30 dakika sonra cildinizde yumurta maskesinin sıkılaştığını hissedeceksiniz.

Ardından maskeyi soyun ve hafifçe kurulayın. Vücut tüylerini kalıcı olarak almanın en iyi yollarından biri olabilir.

Yumurta, cildi besleyici özellikler içerir ve mısır nişastası ve şeker, tüyleri ve ölü cilt hücrelerini temizlemeye yardımcı olur.

