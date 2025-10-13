Yıkandıkça açılan saç rengine son! Kuaförlerin sakladığı sabitleme formülü

Yeni boyanmış saçların ışıltısı kısa sürede soluyorsa, çözümü şampuanı değiştirmekte değil, bakım rutinini doğru kurmakta arayın. Profesyonel kuaförler, saç renginin her yıkamada açılmasını önleyen gizli bir formül kullanıyor. Üstelik bu yöntem, evde birkaç basit malzemeyle uygulanabiliyor.

SAÇ RENGİNİN SOLMASININ SEBEBİ: SICAK SU VE YANLIŞ ŞAMPUAN

Kuaförlere göre saç renginin erken solmasının en büyük nedeni:

Sıcak suyla yıkamak (pigmentleri açar),

Sülfatlı şampuanlar kullanmak (rengi emen köpük etkisi yaratır).

İpucu: Saçınızı mümkünse ılık ya da soğuk suyla durulayın. Bu, saç kütikülünü kapatarak rengi korur.

KUAFÖRLERİN GİZLİ FORMÜLÜ: RENK SABİTLEYİCİ DURULAMA KARIŞIMI

Boyadan sonraki ilk haftada, profesyonellerin önerdiği karışım şu şekilde hazırlanıyor:

Malzemeler:

1 su bardağı soğuk su

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

3 damla argan yağı veya jojoba yağı

Uygulama:

Karışımı sprey şişesine alın.

Saçınızı yıkadıktan sonra durulama suyunun son aşamasında bu karışımı uygulayın.

Saçınızı havluyla nazikçe kurulayın, fön çekmeden önce 5 dakika bekleyin.

Elma sirkesi pH'ı dengeler, renk pigmentlerini saça "kilitler".

Yağlar ise nem bariyerini koruyarak rengin yıkanmayla solmasını önler.

EKSTRA UZUN ÖMÜR İÇİN PROFESYONEL İPUÇLARI

Haftada bir mor veya mavi pigmentli bakım maskesi kullanın.

Her boyamadan sonra sülfatsız renk koruyucu şampuan tercih edin.

Saçlarınızı güneşten korumak için UV filtreli bakım spreyi kullanın.

Klorlu suya temas edecekseniz (havuz), önceden saç kremi sürün.