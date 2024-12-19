Çabuk sinirlenen erkekleri sakinleştirmenin 3 yöntemi
Kabul edelim ki ilişkilerde çiftlerden biri mutlaka hep daha sinirli olur. Fakat şu anki konumuz erkekler. Sinirlenen erkekleri sakinleştirme yöntemleri haberimizde. İşte ilişkinin seyrini değiştirecek öneriler…
Her ilişkide öfkenin rolü farklıdır. Bazıları bundan haz alır, bazıları için boşanma sebebidir. Peki, ilişkilerde çabuk sinirlenen erkekler nasıl sakinleşir?
ERKEKLERİ SAKİNLEŞTİRMENİN YÖNTEMLERİ
Bazı erkeklerin siniri saman alevi gibidir, kükredikten sonra bir bakmışsınız aslandan kediye dönerler. Bazı erkeklerin siniri ise asla geçmez. Siz hangi gruptasınız bilmiyoruz ama sinirleri azaltan önerilerle geldik.
Çabuk sinirlenen bir erkeği sakinleştirmek, ciddiyetine ve kişinin mizacına göre değişir.
1. Dinlemek ve Anlamaya Çalışmak
Sinirlendiği anda yargılamadan dinlemeye izin verin. Hislerini, öfkesini anlatsın. Sinirli biri genellikle anlaşılmadığını düşündüğünde daha da öfkelenir.
Böyle durumlarda empati göstermek, kişinin kendini daha güvende hissetmesini ve rahat hissetmesini sağlar.
2. Sakin Bir Tonla Karşılık Vermek
Kendi ses tonunuzu ve bedeninizi sakin tutun. Aynı yoğunlukta tepki vermekten vazgeçin.
Sakinlik göstermek işe yarar. Gergin bir tarzda sakin bir tavır, kişinin farklılıkları arasındaki bağlantılara yardımcı olabilir.
3. Dikkatini Dağıtmak
Onu başka bir konuya yönlendirin ya da sakinleştirici bir ortama yönlendirin. (Örneğin, kısa bir yürüyüş veya nefes alıp verme egzersizleri)
Dikkat odağını sinirlendiği konudan uzaklaştırmak, sinir sınırının düşmesine yardımcı olabilir. Bu yöntemleri uygularken kişinin sınırlarına ve tepkilerine uygun olun. Eğer sinirlenme oranı ya da dağılım kontrol edilemiyorsa, profesyonel destek alın.