Emojilerin anlamları! Aman dikkat sanıldığı kadar masum değil! Bazısı aptal anlamında bazısı çekici…
Mesajlardaki kelimelerin yerini zaman zaman emojiler alıyor. Dijital iletişimi eğlenceli hale getiren bu emojiler yanlış anlaşılabilir. Çünkü her biri farklı anlama geliyor. Aptallık anlamına gelen emoji de var, çekiciliği ifade eden emoji de var. İşte duygularını mesajlarda görsellikle birleştirenlere emojilerin anlamları…
Emojiler dijital dünyada duyguların netlik kazanmasına yardımcı olabilir. Fakat bazen farkında olmadan kullandığınız emoji sizi ilişkinizden edebilir. Çünkü her emoji masum değil.
Yazılı mesajlaşmada tonlama, yüz ifadeleri ve beden dili gibi sözel olmayan unsurlar eksik olduğu için duyguları ifade etmenin bir yolu da emojiler. İletişimi zenginleştiren bu emojilerin anlamları oldukça çeşitli.
Mesajıma mizahi bir dokunuş ekliyim derken bir anda ipler kopabilir. Neden mi? İşte emojilerin anlamları...
GÜLEN YÜZ EMOJİLERİ
Pek çok farklı duyguyu ifade etmek için kullanılan gülen yüz ifadeleri bulunur. Pozitifliği, mutluluğu, heyecanı, sevgiyi, aşkı, şaşkınlığı ve daha pek çok duyguyu ifade eden emoji çeşitleridir. Gülen yüz ifadelerinden bazıları pek çok duygu aynı anda verilebilir.
Monoton gülen emoji
Neşe, genel zevk, mizah anlamı taşır. Günlük monoton bir hayat yaşayanlar kullanabilir.
Kısık gözlü gülen emoji
Sırıtan yüze benzer bir ifadedir. Daha samimi, daha sıcak emojidir. Daha az heyecanlı bakar.
Gözleri iri sırıtan emoji
Ağzı açık gülümsemesiyle eğlenceyi ve mutluluğu ifade eder.
Gülmekten gözünden yaş gelen emoji
Çok komik bir şeyi anlatmak ya da anlatılanın çok komik olduğunu göstermek için kullanılır.
Terli ve açık ağızlı gülümseme
Olumsuz bir haberin sonucunun olumluya döndüğünü ifade etmek için kullanılır.
Gülmekten yerlere yattım emoji
Gülerken sanki yerde yuvarlanıyormuş anlamını verebilmek için yana yatırılmış ifadedir.
Yanakları kızaran mutlu emoji
Pembe yanakları ile minnettarlık ve alçakgönüllülüğü gösterebileceğiniz en iyi emojidir. Mutluluk ve neşe anlatılmak için de kullanılabilir.
Hafifçe gülümseyen emoji
Memnuniyet ve mutluluk anlamları taşır. Bazen de gerçekten mutlu değilken mutluymuş iyi değilken iyi gidiyormuş ifadesini vermek için tercih edilir.
Hafif bir gülümsemeyle göz kırpan emoji
Şaka yapmak, flört, bir şeyi gizlemek için kullanılır. Eğlenceli ve sevecen olan simge pozitifliği de işaret eder.
Ters çevrili hafifçe gülümseyen surat emoji
Genellikle şaka, alay, aptallık gibi duyguları ifade etmek için kullanılır.
Halkalı gülümseme emoji
Duaları, melekleri temsil eden simge, meleksi davranışları, iyiliği ifade eder.
Gülerek eliyle ağzını kapatan emoji
Genellikle utanmayı ve utangaç gülmeler için kullanılır.
Sarılan emoji
İlgi göstermek, destek olmak, teşekkür etmek, minnettar olmak gibi kavramları ifade etmek için kullanılır. Genellikle olumlu ve sıcak duyguları ifade eder.
Gözünden tek damla yaş akan gülen emoji
Mutsuzken mutlu görünmeye çalışmak, mutlu görünmeye çalışmak ya da mutluluktan ağlamak gibi kavramları ifade etmek için kullanılır.
Öpücük atan emoji
Genel olarak sevgiyi ve şefkati ifade eden simge, bazen ıslık için de kullanılabilir. Islık çalan kişi hayranlığını ifade etmek için yine bu emojiyi tercih edebilir.
Gülümseyen gözlerle öpücük gönderen gülen yüz ifadesi
Şaşkınlık, hayranlık, sahte masumiyet gibi duygular için kullanılabilir.
Kapalı gözlerle öpücük gönderen emoji
Sevgi duygusunu ifade etmek için kullanılır.
Öpücüğü kalp şeklinde olan emoji
Sevgi şefkat gibi duyguları iletmek için kullanılır. Mesajın sonunda veda ederken ya da bir günaydın, iyi geceler öpücüğü olarak tercih edilebilir. Teşekkür etmek için de kullanılabilir.
Gözleri kalp şeklinde gülen yüz emoji
Hayranlık, tutkulu bir aşk, deli gibi aşık gibi duyguları anlatmak için kullanılır. Seni seviyorum demenin simge şeklidir.
Pembe yanaklı yüzünde kalpler olan emoji
Çok mutlu ve aynı zamanda utangaç olmayı anlatır. Aşık olmayı ifade eden bu simge, seni çok seviyorum anlamı da taşır.
Yıldız şeklinde gözleri olan emoji
Heyecan verici, şaşırtıcı, etkileyici gibi duyguları anlatmak için kullanılır.
ALAYCI YÜZ İFADELERİ
Dili dışarı çıkan emoji
Genellikle eğlence, heyecan, neşe, sevimlilik, oyunculuk, mutluluk, soytarılık, kaçıklık, delilik, aptallık veya şaka gibi bir duyguyu çeşitli şekillerde iletebilir.
Yemeği beğenen emoji
Çekici, lezzetli bir yemeği anlatmak için kullanılır.
Dilinde ve gözlerinde para olan emoji
Zenginliği anlatmak için kullanılır. Mükemmellik, başarı, zengin olmak, para kazanmak gibi kavramları da ifade eder.
OLUMSUZLUK İFADE EDEN YÜZ EMOJİLERİ
Ağlayan emoji
Bir olayda çok üzgün olduğunu ifade etmek için kullanılır.
Kaşı yukarı kalkık emoji
Endişe, şüphe, inanmama gibi çeşitli duyguları anlatmak için kullanılır.
Düşünen yüz emoji
Şüpheci, sorgulayıcı anlamları taşır.
Sessizlik emojisi
Gizli olan bir şeyi saklamak ya da sessizlik için kullanılır.
Ağızı fermuarlı emoji
Bir konu ile ilgili konuşmaması veya saklaması gerektiği anlamına gelir.
Gözlerini deviren emoji
Hayal kırıklığı, can sıkıntısı, onaylamama ve küçümseme gibi duyguları ifade etmek için kullanılır.
Memnuniyetsiz emoji
Huysuz, şüpheci, Hoşnutsuz gibi olumsuz duygulara yan gözle bakıyormuş anlamına gelir.
Dişlerini gösteren emoji
Gerginlik, stres, beceriksizlik gibi kavramları anlatmak için kullanılır.
Endişeli emoji
İğrenme ya da genel hastalığı ifade eder.
Kusan emoji
Kusmayı anlatmak için kullanılır.
DİĞER YÜZ İFADELERİ
Parti emoji
Mutlu anları kutlamak için kullanılır.
Maskeli emoji
Sağlık çalışanlarının yanı sıra salgın için kullanılır.
Donan emoji
Aşırı soğuğu ifade eder.
Sıcaklamış emoji
Yüksek sıcaklıktan bunaldığını ifade etmek için kullanılır.
Ağzında termometre olan emoji
Genellikle ateşli hastalık ve grip için kullanılır.
Güneş gözlüklü emoji
Havalı, mükemmel, kaygısız bir tutumu ifade eder.
KALPLER
İyi duyguları ifade eden beyaz kalp, kederi ifade eden siyah kalp, dostluğu simgeleyen kahverengi kalp, arkadaşça sevginin sembolü yeşil kalp, aşkı ve sevgiyi ifade eden kırmızı kalp, sadakati belirten mavi kalp, tutku ve romantizmi ifade eden turuncu kalp ve anlayış, şefkat, beğenme gibi anlamlara gelen mor kalp sık kullanılan emojiler arasında yer alır.