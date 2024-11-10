Emojilerin anlamları! Aman dikkat sanıldığı kadar masum değil! Bazısı aptal anlamında bazısı çekici…

Emojiler dijital dünyada duyguların netlik kazanmasına yardımcı olabilir. Fakat bazen farkında olmadan kullandığınız emoji sizi ilişkinizden edebilir. Çünkü her emoji masum değil.

Yazılı mesajlaşmada tonlama, yüz ifadeleri ve beden dili gibi sözel olmayan unsurlar eksik olduğu için duyguları ifade etmenin bir yolu da emojiler. İletişimi zenginleştiren bu emojilerin anlamları oldukça çeşitli.

Mesajıma mizahi bir dokunuş ekliyim derken bir anda ipler kopabilir. Neden mi? İşte emojilerin anlamları...

GÜLEN YÜZ EMOJİLERİ

Pek çok farklı duyguyu ifade etmek için kullanılan gülen yüz ifadeleri bulunur. Pozitifliği, mutluluğu, heyecanı, sevgiyi, aşkı, şaşkınlığı ve daha pek çok duyguyu ifade eden emoji çeşitleridir. Gülen yüz ifadelerinden bazıları pek çok duygu aynı anda verilebilir.

Monoton gülen emoji

Neşe, genel zevk, mizah anlamı taşır. Günlük monoton bir hayat yaşayanlar kullanabilir.

Kısık gözlü gülen emoji

Sırıtan yüze benzer bir ifadedir. Daha samimi, daha sıcak emojidir. Daha az heyecanlı bakar.

Gözleri iri sırıtan emoji

Ağzı açık gülümsemesiyle eğlenceyi ve mutluluğu ifade eder.

Gülmekten gözünden yaş gelen emoji

Çok komik bir şeyi anlatmak ya da anlatılanın çok komik olduğunu göstermek için kullanılır.

Terli ve açık ağızlı gülümseme

Olumsuz bir haberin sonucunun olumluya döndüğünü ifade etmek için kullanılır.

Gülmekten yerlere yattım emoji

Gülerken sanki yerde yuvarlanıyormuş anlamını verebilmek için yana yatırılmış ifadedir.

Yanakları kızaran mutlu emoji

Pembe yanakları ile minnettarlık ve alçakgönüllülüğü gösterebileceğiniz en iyi emojidir. Mutluluk ve neşe anlatılmak için de kullanılabilir.

Hafifçe gülümseyen emoji

Memnuniyet ve mutluluk anlamları taşır. Bazen de gerçekten mutlu değilken mutluymuş iyi değilken iyi gidiyormuş ifadesini vermek için tercih edilir.

Hafif bir gülümsemeyle göz kırpan emoji

Şaka yapmak, flört, bir şeyi gizlemek için kullanılır. Eğlenceli ve sevecen olan simge pozitifliği de işaret eder.

Ters çevrili hafifçe gülümseyen surat emoji

Genellikle şaka, alay, aptallık gibi duyguları ifade etmek için kullanılır.

Halkalı gülümseme emoji

Duaları, melekleri temsil eden simge, meleksi davranışları, iyiliği ifade eder.

Gülerek eliyle ağzını kapatan emoji

Genellikle utanmayı ve utangaç gülmeler için kullanılır.

Sarılan emoji

İlgi göstermek, destek olmak, teşekkür etmek, minnettar olmak gibi kavramları ifade etmek için kullanılır. Genellikle olumlu ve sıcak duyguları ifade eder.

Gözünden tek damla yaş akan gülen emoji

Mutsuzken mutlu görünmeye çalışmak, mutlu görünmeye çalışmak ya da mutluluktan ağlamak gibi kavramları ifade etmek için kullanılır.

Öpücük atan emoji

Genel olarak sevgiyi ve şefkati ifade eden simge, bazen ıslık için de kullanılabilir. Islık çalan kişi hayranlığını ifade etmek için yine bu emojiyi tercih edebilir.

Gülümseyen gözlerle öpücük gönderen gülen yüz ifadesi

Şaşkınlık, hayranlık, sahte masumiyet gibi duygular için kullanılabilir.

Kapalı gözlerle öpücük gönderen emoji

Sevgi duygusunu ifade etmek için kullanılır.

Öpücüğü kalp şeklinde olan emoji

Sevgi şefkat gibi duyguları iletmek için kullanılır. Mesajın sonunda veda ederken ya da bir günaydın, iyi geceler öpücüğü olarak tercih edilebilir. Teşekkür etmek için de kullanılabilir.

Gözleri kalp şeklinde gülen yüz emoji

Hayranlık, tutkulu bir aşk, deli gibi aşık gibi duyguları anlatmak için kullanılır. Seni seviyorum demenin simge şeklidir.

Pembe yanaklı yüzünde kalpler olan emoji

Çok mutlu ve aynı zamanda utangaç olmayı anlatır. Aşık olmayı ifade eden bu simge, seni çok seviyorum anlamı da taşır.

Yıldız şeklinde gözleri olan emoji

Heyecan verici, şaşırtıcı, etkileyici gibi duyguları anlatmak için kullanılır.

ALAYCI YÜZ İFADELERİ

Dili dışarı çıkan emoji

Genellikle eğlence, heyecan, neşe, sevimlilik, oyunculuk, mutluluk, soytarılık, kaçıklık, delilik, aptallık veya şaka gibi bir duyguyu çeşitli şekillerde iletebilir.

Yemeği beğenen emoji

Çekici, lezzetli bir yemeği anlatmak için kullanılır.

Dilinde ve gözlerinde para olan emoji

Zenginliği anlatmak için kullanılır. Mükemmellik, başarı, zengin olmak, para kazanmak gibi kavramları da ifade eder.

OLUMSUZLUK İFADE EDEN YÜZ EMOJİLERİ

Ağlayan emoji

Bir olayda çok üzgün olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Kaşı yukarı kalkık emoji

Endişe, şüphe, inanmama gibi çeşitli duyguları anlatmak için kullanılır.

Düşünen yüz emoji

Şüpheci, sorgulayıcı anlamları taşır.

Sessizlik emojisi

Gizli olan bir şeyi saklamak ya da sessizlik için kullanılır.

Ağızı fermuarlı emoji

Bir konu ile ilgili konuşmaması veya saklaması gerektiği anlamına gelir.

Gözlerini deviren emoji

Hayal kırıklığı, can sıkıntısı, onaylamama ve küçümseme gibi duyguları ifade etmek için kullanılır.

Memnuniyetsiz emoji

Huysuz, şüpheci, Hoşnutsuz gibi olumsuz duygulara yan gözle bakıyormuş anlamına gelir.

Dişlerini gösteren emoji

Gerginlik, stres, beceriksizlik gibi kavramları anlatmak için kullanılır.

Endişeli emoji

İğrenme ya da genel hastalığı ifade eder.

Kusan emoji

Kusmayı anlatmak için kullanılır.

DİĞER YÜZ İFADELERİ

Parti emoji

Mutlu anları kutlamak için kullanılır.

Maskeli emoji

Sağlık çalışanlarının yanı sıra salgın için kullanılır.

Donan emoji

Aşırı soğuğu ifade eder.

Sıcaklamış emoji

Yüksek sıcaklıktan bunaldığını ifade etmek için kullanılır.

Ağzında termometre olan emoji

Genellikle ateşli hastalık ve grip için kullanılır.

Güneş gözlüklü emoji

Havalı, mükemmel, kaygısız bir tutumu ifade eder.

KALPLER

İyi duyguları ifade eden beyaz kalp, kederi ifade eden siyah kalp, dostluğu simgeleyen kahverengi kalp, arkadaşça sevginin sembolü yeşil kalp, aşkı ve sevgiyi ifade eden kırmızı kalp, sadakati belirten mavi kalp, tutku ve romantizmi ifade eden turuncu kalp ve anlayış, şefkat, beğenme gibi anlamlara gelen mor kalp sık kullanılan emojiler arasında yer alır.