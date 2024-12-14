Evlilikten soğutan 3 arkadaş tipi! Düğünden döndürebilirler

Bazı insanlar yolunda gitmeyen evlilikleri üzerinden tavsiyede bulunurken bazıları da hiç evlenmeden evlilikle ilgili daima olumsuz konuşur. Bu kişiler düğün hazırlığı içerisinde olanlar için çok tehlikelidir. Çünkü düğünden bile vazgeçirme ihtimalleri vardır. İnsanı evlilikten soğutan 3 arkadaş tipinin özelliklerini derledik.

İNSANI EVLİLİKTEN SOĞUTAN 3 ARKADAŞ TİPİ

Bazılarını evlilikten kaynaklanan bozulmalar, genellikle olumsuz etkiler. Bu yüzden düğünlere karşı olumsuz bir tavır içerisinde olabilirler. İşte bu tür arkadaş tiplerinin öne çıkan özellikleri...

1. Şikâyet memurları

Kendi evliliklerinden veya ilişkilerinden sürekli şikâyet edenler evliliğe mesafelidir. Arkadaşlarının aynı hataları yapmasından korkarlar. Evliliği hep zor, sıkışık ya da problemli bir şey olarak anlatırlar. "Bir kere girdin mi çıkış yok" gibi klişelerle düğün-dernekten soğuturlar. Eşiniz ya da ilişkinizle ilgili sürekli yorum yapar ve genel olarak olumsuz enerji verirler.

2. Çekemeyen tipler

Hayatımızda her ne kadar iyi dostlarımız varsa içten içe kıskanan ve evlendiğinizde onu terk edeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız da olabilir. Bu kişiler de evlilikten yana değildir. Sizi evliliğiniz yüzünden kıskanabilirler ve mutluluğunuzu küçümsemeye çalışırlar. "Evlendin, şimdi özgürlüğün bitti!" gibi yorumları hazırdır.

3. Aşırı idealist tipler

"Ben yalnızım ama çok mutluyum" mesajını veren arkadaşlar çevrenizde muhakkak olur. Evlilik sorumluluklarını hafife alır ya da abartırlar. Onların tek hedefi kariyerdir. Evliliği sürekli kötü hikâyelerle özdeşleştirirler. Her şeyin kötü gideceğine dair senaryolar üretirler. Bu tür arkadaşlar, kendi deneyimlerini ya da önyargılarını yansıttıkları için, evlilikle ilgili olumsuz bir algı oluşturabilirler.