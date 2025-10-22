Ghosting, Breadcrumbing, Orbiting... İlişkilerde yeni nesil ayrılık taktikleri

Bir zamanlar "ayrılık" yüz yüze yapılırdı. Şimdi ise bir "görülmedi" işareti, bir "story izleme" veya "mesaj sessizliği" ilişkinin sonunu anlatmaya yetiyor.

İlişkilerde sorumluluk almadan uzaklaşmanın dijital çağdaki yeni adları var: Ghosting, breadcrumbing ve orbiting.

Peki, bu terimlerin arkasında ne yatıyor? Uzmanlara göre bu davranışlar sadece iletişim biçimi değil, bağlanma korkusunun modern maskeleri.

1. 'GHOSTİNG': SESSİZLİĞİN EN ACI HALİ

Bir anda ortadan kaybolmak...

Hiçbir açıklama yapmadan mesajlara cevap vermemek, aramaları görmezden gelmek, hatta sanki hiç tanışmamış gibi davranmak. İşte "ghosting".

2. 'BREADCRUMBİNG': UMUTLA BESLEYİP YARIDA BIRAKMAK

Adını "ekmek kırıntısı bırakmak"tan alıyor.

Kişi, karşı tarafa ilgisini sürdürecek kadar küçük mesajlar, beğeniler ya da flört sinyalleri verir, ama hiçbir zaman gerçekten yakınlaşmaz.

Yani ilişki "sürüyormuş gibi" görünür, ama aslında hiçbir yere varmaz.

Uzmanlar breadcrumbing'in, duygusal manipülasyonun pasif-agresif bir biçimi olduğunu söylüyor. Çünkü kişi, ilgi görmek ister ama sorumluluk almak istemez.

3. 'ORBİTİNG': GİTMİŞ GİBİ YAPIP UZAKTA DÖNMEK

Belki de en sinsisi. Bir kişi artık yazışmıyor, görüşmüyor ama hâlâ sosyal medyada sizin etrafınızda "dönüyor":

Story'lerinizi izliyor, beğeni bırakıyor, varlığını unutturmayacak kadar yakın duruyor.

Bu durumun psikolojik adı orbiting.

4. NEDEN BU KADAR YAYGINLAŞTI?

Uzmanlara göre temel neden, duygusal olgunluk eksikliği ve hız kültürü.

İnsanlar yüzleşmek yerine kaçmayı, konuşmak yerine sessizliği seçiyor.

Ayrıca sosyal medya, "tam bitmeyen ilişkiler" kavramını normalleştirdi.

Birini engellemeden uzak durmak, bir tür "kapı aralık bırakma" davranışı haline geldi.

NE YAPMALI?

Eğer bu tür bir davranışa maruz kaldıysanız:

Kişisel bir eksiklik olarak algılamayın. Kaçan kişiyle değil, onun duygusal kapasitesiyle ilgilidir.

Kapanışı kendiniz yapın. Karşı taraf konuşmasa bile siz kendi içinizde bitirin.

İletişim sınırlarını belirleyin. Sosyal medya erişimlerini kısıtlamak duygusal toparlanmayı hızlandırır.

Görmezden gelmeyin ama tutunmayın. Sessizlik de bir cevaptır.

