İlişkinizin bittiğini gösteren 5 işaret! Eğer bunlar varsa…

İlişkiler başlarlar ve bitip bitmeyeceğine davranışlar karar verir. Bazen durumlar istenildiği gibi gitmez. Kişiler ilişkide sona yaklaştığını veyahut bittiğini daha önceden hissedebilir. Bu gibi durumlarda ya harekete geçmeli ya da bavulunuzu hazırlamanız gerekir.

İşte bir ilişkinin bittiğini gösteren 5 işaret...

EN ÖNEMLİSİ İLETİŞİM

İlk günlerdeki heyecan veya sohbet aranızda artık yoksa üzgünüz ki sona gelmişsiniz demek. Artık anlamlı sohbetler etmiyor, zoraki iletişim kuruyorsanız birbiriniz dinlemek veya anlamak için çaba sarf etmiyorsanız ilişkinizin bittiğinin kanıtı olabilir.

DUYGUSAL BAĞ KOPMASI

Kişiler yan yana geldiğinde gözle görülmese de bir bağ oluşur. Bu bağ ise zamanla kavga veya anlaşmazlıklar sebebiyle görünmez hale gelebilir. Eskiden hissettiğiniz sıcaklık, sevgi veya heyecanı bir süre sonra hissetmeyebilirsiniz. Partnerinize karşı duygusal mesafe koymaya başlarsınız.

SÜREKLİ TARTIŞMALAR VE İNATLAŞMALAR

Küçük şeylere bile tahammülünüz kalmadıysa sürekli sinirleniyor partnerinizi incitmekten çekinmiyorsanız yol gözükmüş demektir. Ufak olaylardan bile büyük kavgalar meydana geliyor ve taraflar birbirlerine ağzına geleni söylüyorsa soyut olarak ayrılmışlar ama somut olarak beraberlerdir. Aksi takdirde çok sessizlikte hayra yorulmaz. Partnerinizle tartışmada bile kaçınıp sessizliğe sığınıyorsanız üzgünüz ilişkinizin bitişi gelmiş olabilir.

GELECEK PLANLARINDA PARTNERLERİN BİRBİRİNE YER VERMEMESİ

Ortak hayaller veyahut gelecek planlarından söz edilmiyor bir de üstüne fikir ayrılıkları yaşamaya başlıyorsanız eğer kendi hayatlarınıza dönmeniz gerekir. Çünkü her iki tarafında uzun vadeli bir bağ kurma isteğinin azaldığını gösterir.

ODAKLANMA SORUNU

Partnerizle vakit geçirmek yerine iş, hobi, oyun veyahut başlarına zaman ayırıyorsanız birlikte mutlu olmadığınızı gösterir. Bir zaman sonra ise ilgisizlik artar ve birlikte geçirilen vakit rahatsız edici olmaya başlar.