Kişilik testi! Aşık mısın fedakar mı? Seçtiğin taş söylüyor

Kişilik testleri ilişkilerdeki benzersiz yönleri ortaya çıkarabilir. İlişkinizde aşık mısınız fedakar mı öğrenmeye ne dersiniz? Bu kişilik testinde tek yapmanız gereken bir taş görseli seçmek. Bu taş size ilişkinizde öne çıkan özelliklerinizi söyleyecek.

1. TAŞ

Aşka derinden bağlısınız. Aşık olduğunuz kişinin aynı zamanda uygun eş olduğunu düşünüyorsunuz. Sizin ilişkinizde önde olan bir şey varsa o da aşk. Derin bağlılık sizin olmazsa olmazınız.

2.TAŞ

Siz bir ilişkide dengeli olan tarafsınız. Hem aşk hem de fedakarlık eşit düzeyde. Damarınıza basılmadığı sürece aşk hayatında iyi yanları ortaya çıkaran ya da çıkaracak olan partnersiniz. Araştırmalar, yakın bir romantik partnerin sevgilisini ideal benliğine uyan bir şekilde gördüğünde ve ona karşı davrandığında, o benliğe daha da yaklaştığını göstermiştir.

3.TAŞ

Siz bir ilişkide gerçekçi ve fedakâr olan tarafsınız. Romantik fedakârlığın aşırı bir biçimi duyguları zor durumda bıraktığı gibi ikileme de sebep olur. İlişkiye karşı sorumluluk ve kıskançlık sizin aşamadığınız sorunlar...

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