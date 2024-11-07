Orman meyvesi gibi ilişkilere dikkat! Hiçbir şey göründüğü gibi değil

Her ilişkinin dinamiği farklıdır. Bazıları çatışmayla ayakta durur bazıları sevgiyle bazıları da tamamen sabırla. Uzun ilişkilere baktığımızda ise sırrın saygı ve sevgi olduğunu görüyoruz. Peki, sorunları halı altına süpüren çiftler? İşte bu ilişkiler patlamaya hazır bomba gibidir. En ufak bir şeyde dağılabilirler.

Bazı ilişkilerde minnettarlık zamanla sorunları görmezden gelmeye sebep olur. Her şey yolunda gibi giderken bir anda hararetli bir tartışmanın içinde olmanın şaşkınlığı yaşanır. Peki, sebep ne?

İLİŞKİLERDE KÜÇÜK SORUNLAR

Psikologlar, küçük ve önemsiz görünen sorunların zamanla biriktiğini ve yorduğunu söyler. Çünkü genellikle biriken ve uzun vadeli sorunlara neden olan küçük şeylerdir.

Çiftler ihtiyaçlarının veya duygularının görmezden gelindiğini hissedebilir, bu kızgınlık hayal kırıklığına ya da iletişimsizliğe sebep olabilir.

İletişimsizlik

Duygularla ilgili açıkça iletişim kurmak şart. Çatışma tehdit biteliğinde olmak yerine fırsat olarak görülmeli. Hatalardan ders çıkarılmalıdır. Dinlememe sorunu büyüdükçe kaliteli zaman geçirme durumu da azalır. Partnerler birbirinden uzaklaşır.

Takdir eksikliği

Her insan övülmek, sevilmek, takdir edilmek ister. Küçük ya da büyük fark etmez verilen çabanın görülür olması gerek. Rutinlerden çıkaran bir çözüm olmalı. Duygusal bağlantının dili olmalı.