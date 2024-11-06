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İbn-i Sina'nın güzellik şifası: Suyu cilt rengini açıyor, kabuğu bağırsakları çalıştırıyor

İbn-i Sina, cilt lekesine, düğümlenmiş bağırsaklara karşı turunç öneriyor. Çünkü turuncun suyu da kabuğu da vücut için doğal ilaç. İbn-i Sina özellikle cilt renginin açılmasını isteyenler için turunç suyunu tavsiye ediyor. Detaylar haberimizde…

6 Kasım 2024 Çarşamba 17:34 | Son Güncelleme:
İbn-i Sina'nın güzellik şifası: Suyu cilt rengini açıyor, kabuğu bağırsakları çalıştırıyor
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Cilt rengi, bağırsak sorunlarına doğal şifa arayanlar aktarların kapısını çalıyor. Peki, İbn-i Sina'nın bu sorunlara turunç tavsiye ettiğini biliyor muydunuz?

Güzellik sorunları Orta Çağ'dan bu yana hep sorun olmuş ve her dönem kadın ya da erkek fark etmeksizin şifalar araştırılmış. Hekimler cilt sorunları için bitkisel ilaçlar hazırlamış. Avrupa ve Asya'da asırlar boyunca tıp eğitiminin başlamasına vesile olan İbn-i Sina da güzellik, cilt lekeleri ve sağlık alanında diğer problemler için bitkisel tedavilerini el Kanun fi't Tıbb adlı kitabında toplamış.

İbn-i Sina, cilt bakımı ve güzellik için doğal bitkisel tedavileri önerir. Özellikle gül suyunu ve zeytinyağını öneren İbn-i Sina, cilt rengini açmak için turunç öneriyor.

İBN-İ SİNA'DAN TURUNCUN FAYDALARI VE NASIL KULLANILACAĞI

Tohumu ve kabuğu çözücü etkiye sahiptir

Ekşi suyu deri rengini açar ve cilt lekelerini temizler

Ağız ve yemeklere güzel koku verir

Kabuğundan elde edilen yağı sinirlere iyi gelir

Suyu çarpıntıyı giderir

Reçeli boğaza iyi gelir

Kabuğu yemeklere katılırsa sindirimi kolaylaştırır

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