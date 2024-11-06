İbn-i Sina'nın güzellik şifası: Suyu cilt rengini açıyor, kabuğu bağırsakları çalıştırıyor
İbn-i Sina, cilt lekesine, düğümlenmiş bağırsaklara karşı turunç öneriyor. Çünkü turuncun suyu da kabuğu da vücut için doğal ilaç. İbn-i Sina özellikle cilt renginin açılmasını isteyenler için turunç suyunu tavsiye ediyor. Detaylar haberimizde…
Cilt rengi, bağırsak sorunlarına doğal şifa arayanlar aktarların kapısını çalıyor. Peki, İbn-i Sina'nın bu sorunlara turunç tavsiye ettiğini biliyor muydunuz?
Güzellik sorunları Orta Çağ'dan bu yana hep sorun olmuş ve her dönem kadın ya da erkek fark etmeksizin şifalar araştırılmış. Hekimler cilt sorunları için bitkisel ilaçlar hazırlamış. Avrupa ve Asya'da asırlar boyunca tıp eğitiminin başlamasına vesile olan İbn-i Sina da güzellik, cilt lekeleri ve sağlık alanında diğer problemler için bitkisel tedavilerini el Kanun fi't Tıbb adlı kitabında toplamış.
İbn-i Sina, cilt bakımı ve güzellik için doğal bitkisel tedavileri önerir. Özellikle gül suyunu ve zeytinyağını öneren İbn-i Sina, cilt rengini açmak için turunç öneriyor.
İBN-İ SİNA'DAN TURUNCUN FAYDALARI VE NASIL KULLANILACAĞI
Tohumu ve kabuğu çözücü etkiye sahiptir
Ekşi suyu deri rengini açar ve cilt lekelerini temizler
Ağız ve yemeklere güzel koku verir
Kabuğundan elde edilen yağı sinirlere iyi gelir
Suyu çarpıntıyı giderir
Reçeli boğaza iyi gelir
Kabuğu yemeklere katılırsa sindirimi kolaylaştırır