3 adımda tarhana çorbası tarifi! En iyi bağırsak ilacı
Tarhana çorbası tarifi bu aylarda hastalık iyileştirici çorbaların başında geliyor. Yapılışı da kolay olan tarhana çorbasındaki probiyotik özellikler bağırsak florasını düzenler ve sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda hafif bir çorba olduğundan mideyi yormaz. İşte 3 adımda tarhana çorbası tarifi ve malzemeleri…
Tarhana çorbası hemen herkesin sevdiği çorbalardan biri. Uzmanların da sık sık tüketin dediği tarhana çorbası tarifi oldukça kolay.
Tarhana çorbası hem besleyici hem de lezzetli bir çeşit. Kış bağışıklığı için kaşık kaşık tüketilmesi tavsiye edilen tarhana çorbasının yapılışını 3 adımda sizler için derledik. Tarhana toz halde uzun süre bozulmadan saklanabilir, bu da pratik bir yemek seçeneği sunar.
TARHANA ÇORBASI İÇİN MALZEMELER
3 yemek kaşığı tarhana
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı nane tuz
1 çay kaşığı kırmızıbiber
TARHANA ÇORBASI TARİFİ
1 çorba kaşığı tereyağı tencereye alıp, eritin. 1 çorba kaşığı salçayı tencereye ekleyip yağda kızdırın.
5 su bardağı suyu ilave edin. Başka bir kabın içinde de, 1 su bardağı suya, tarhanayı ekleyip karıştırın.
Kaynamakta olan tencerenin içine bu karışımı ilave edin. 15-20 dakika pişirin. 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı kırmızıbiber ilave edip servis yapın. Şifalı tarhana çorbası hazır. Afiyet olsun.
TARHANA ÇORBASININ FAYDALARI
Bağışıklığı güçlendirir
İçerisindeki yoğurt, domates, biber, soğan gibi malzemeler sayesinde A, B ve C vitaminleri ile demir, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller açısından zengindir.
Tarhananın probiyotik özellikleri bağırsak florasını düzenler ve sindirimi kolaylaştırır. Aynı zamanda hafif bir yiyecek olduğundan mideyi yormaz.
Enerji verir
Hastalıklarla mücadele eder
Çocuklar ve yaşlılar için idealdir
Soğuk algınlığına karşı etkilidir
Uzun süre tok tutar