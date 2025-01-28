Ağızların suyunu akıtan makarna tarifi! Tencereyi silip süpüreceksiniz

Spagettiye çocuklar bayılıyor. Özellikle kararsız kalınan akşam yemeklerine harika bir menü. Peki zengin içerikli spagetti nasıl yapılır? İşte adım adım spagetti yapılışı...

İşte kolay ve lezzetli bir makarna tarifi:

Malzemeler:

500 gram spagetti (veya tercihinize göre başka bir makarna)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

400 gram domates püresi (veya rendelenmiş taze domates)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı şeker (domatesin asitliğini dengelemek için)

1 tatlı kaşığı kuru fesleğen veya taze fesleğen yaprakları

Üzeri için rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Makarnayı Haşlama

Büyük bir tencereye su koyup kaynamaya bırakın.

Kaynadığında bolca tuz ekleyin (su deniz suyu kadar tuzlu olmalı).

Makarnayı ekleyin ve paketin üzerindeki talimata göre haşlayın.

Süzüp bir kenara alın.

Sosun Hazırlanması

Tavaya zeytinyağını koyup ısıtın.

Doğranmış sarımsakları ekleyip 1-2 dakika kavurun (hafifçe renk almalı ama yanmamalı).

Ardından domates püresini ekleyin.

Baharatlandırma

Sos kaynamaya başlayınca tuz, karabiber, şeker ve fesleğeni ekleyin. Sosu orta ateşte 8-10 dakika kadar pişirin, kıvam alana kadar karıştırın.

Makarnayı Karıştırma

Haşlanmış makarnayı tavaya ekleyin ve sosla iyice karıştırın. Makarna sosu tamamen emene kadar birkaç dakika pişirin.

Servis

Makarnayı servis tabağına alın. Üzerine rendelenmiş parmesan serpin ve fesleğen yapraklarıyla süsleyin. Sıcak servis yapın.

Afiyet olsun! ��