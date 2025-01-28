Ağızların suyunu akıtan makarna tarifi! Tencereyi silip süpüreceksiniz
Makarna çok sevilen ve pratik bir yemek çeşidi. Makarna tarifinde kullandığımız çeşit spagetti. Lezzet ötesi spagetti nasıl yapılır? İşte yedikçe yediren spagetti tarifi...
Spagettiye çocuklar bayılıyor. Özellikle kararsız kalınan akşam yemeklerine harika bir menü. Peki zengin içerikli spagetti nasıl yapılır? İşte adım adım spagetti yapılışı...
İşte kolay ve lezzetli bir makarna tarifi:
Malzemeler:
500 gram spagetti (veya tercihinize göre başka bir makarna)
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak (ince doğranmış)
400 gram domates püresi (veya rendelenmiş taze domates)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı şeker (domatesin asitliğini dengelemek için)
1 tatlı kaşığı kuru fesleğen veya taze fesleğen yaprakları
Üzeri için rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Makarnayı Haşlama
Büyük bir tencereye su koyup kaynamaya bırakın.
Kaynadığında bolca tuz ekleyin (su deniz suyu kadar tuzlu olmalı).
Makarnayı ekleyin ve paketin üzerindeki talimata göre haşlayın.
Süzüp bir kenara alın.
Sosun Hazırlanması
Tavaya zeytinyağını koyup ısıtın.
Doğranmış sarımsakları ekleyip 1-2 dakika kavurun (hafifçe renk almalı ama yanmamalı).
Ardından domates püresini ekleyin.
Baharatlandırma
Sos kaynamaya başlayınca tuz, karabiber, şeker ve fesleğeni ekleyin. Sosu orta ateşte 8-10 dakika kadar pişirin, kıvam alana kadar karıştırın.
Makarnayı Karıştırma
Haşlanmış makarnayı tavaya ekleyin ve sosla iyice karıştırın. Makarna sosu tamamen emene kadar birkaç dakika pişirin.
Servis
Makarnayı servis tabağına alın. Üzerine rendelenmiş parmesan serpin ve fesleğen yapraklarıyla süsleyin. Sıcak servis yapın.
Afiyet olsun! ��