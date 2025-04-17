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Akşam yemeğine 5 dakikada hazır probiyotik deposu! Tavuk suyu çorbası tarifinin püf noktası…

Akşam yemeğinde hem doyurucu hem de probiyotik deposu bir tarife ne dersiniz? Tavuk suyu çorbası tarifi akşam yemeğine 5 dakikada hazırlanıyor. Tavuk suyu çorbası tarifinin püf noktası ise unu… Akşam yemeğine 5 dakikada hazır probiyotik deposu tavuk suyu çorbası hem doyurucu hem de lezzetli. Tavuk suyu çorbası sağlıklı beslenen kişilerin akşam yemeği için en çok aradığı tarifler arasında yer alıyor. Peki en kolay tavuk suyu çorbası tarifi nasıl hazırlanır? İşte akşam yemeğine 5 dakikada hazırlanan probiyotik deposu tavuk suyu çorbası tarifi ve püf noktası…

elif çarman | 17 Nisan 2025 Perşembe 16:33 | Son Güncelleme:
Akşam yemeğine 5 dakikada hazır probiyotik deposu! Tavuk suyu çorbası tarifinin püf noktası…
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Akşam yemeğinde bir tabak çorba ile doyabilirsiniz. Akşam yemeğine 5 dakikada hazır probiyotik deposu tavuk suyu çorbası tarifi hem çok lezzetli hem de pratik. Tavuk suyu çorbası tarifinin püf noktası ise unu...

AKŞAM YEMEĞİNE 5 DAKİKADA HAZIR TAVUK SUYU ÇORBASININ PÜF NOKTASI...

Probiyotik deposu olan tavuk suyu çorbası, sağlıklı beslenen kişilerin akşam yemeği için en çok aradığı tarifler arasında yer alıyor. Peki en kolay tavuk suyu çorbası tarifi nasıl hazırlanır? İşte akşam yemeğine 5 dakikada hazırlanan probiyotik deposu tavuk suyu çorbası tarifi ve püf noktası...

PROBİYOTİK DEPOSU TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 çay bardağı tel şehriye,

1 adet orta boy havuç,

1 orta boy soğanın yarısı,

1 diş sarımsak,

1 çorba kasesi didiklenmiş tavuk,

2 su bardağı sıcak su,

4 su bardağı tavuk suyu,

2 yemek kaşığı un,

1 yemek kaşığı tereyağı,

Tuz,

Hazırlanışı:

Havucu rendeleyin, sarımsak ve yemeklik doğradığınız yarım soğan ile birlikte tencereye alın.

Orta ateşte yumuşayıp iyice rengini verinceye kadar kavurun.

Unu da ekleyerek kokusu çıkıncaya kadar kavurun.

Tencereye suyu ve tuzunu ekleyerek karıştırın.

Tavuk suyu, didiklenmiş tavuk eti ve şehriyeleri ekleyip karıştırın.

Şehriyeler pişip çorba kıvam alıncaya kadar ara ara karıştırarak pişirin ve ocaktan alın.

İsteğe göre baharatlarla ve ince kıyılmış maydanoz ile servis yapın.

Tavuk suyu çorbanız hazır, afiyet olsun!

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