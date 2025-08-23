Asla bozulmayan menemen tarifi! Yaz domateslerini böyle değerlendirin: 10 kavanozluk tarif

Kışlık menemen tarifleri hazırlanmaya başlandı. Kışlık menemenin sırrı domateslerin lezzetinde ve kavanozlarla doğru saklanmakta saklı. Yaz domateslerini menemen yaparak kışa hazırlayabilirsiniz.

KIŞLIK MENEMENİN PÜF NOKTALARI

Domates seçimi: Etli ve az sulu domates (Ör. Pembe domates) tercih edin, kışın sulanmaz.

Kavanoz kapakları yeni olmalı. Eski kapaklar hava kaçırır, bozulma olur.

Kaynar halde kavanoza doldurmak şarttır. Soğursa bakteri üreyebilir.

Kapakları kapattıktan sonra ters çevirip vakumlanmasını bekletin.

MALZEMELER (YAKLAŞIK 10 KAVANOZ İÇİN)

5 kg olgun, etli domates

2 kg yeşil biber (sivri/çarliston karışık olabilir)

1 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı kaya tuzu

İsteğe göre: acı biber, biraz toz şeker (domatesin asidini dengeler)

KIŞLIK MENEMENİN YAPILIŞI

Domatesleri yıka, kabuklarını soyup doğrayın. (Rende de olur) Biberleri temizle, ince ince doğrayın.

Geniş bir tencerede yağı ısıtın, biberleri 5 dk. Kavurun. Üzerine domatesleri ekleyin.

Orta ateşte suyunu biraz çekene kadar kaynatın. (yaklaşık 25–30 dk.) Tuzunu ekleyin.

Kaynar haldeyken sıcak sıcak kavanozlara doldurun. Kenarlarını temizleyin, kapaklarını sıkıca kapatın.

Sterilizasyon (Kaynatma Yöntemi):

Kavanozları büyük bir tencereye yerleştirin, üzerini geçecek kadar su ekleyin.

Su kaynadıktan sonra 20–25 dk. Kaynatın. Çıkarıp ters çevirin, soğuyana kadar bekletin.

Serin, karanlık bir yerde (kiler ya da dolap) muhafaza edin.

Domates sosu nasıl yapılır, püf noktası nedir?