Avokado ne kararıyor, ne bozuluyor! 1 çay kaşığı dökün, haftalarca taze kalıyor

Sağlıklı yağları ve lezzetiyle sofraların favorisi olan avokado, açıldıktan kısa süre sonra hızla kararır ve bozulmaya başlar. Çoğu kişi bu yüzden yarısını çöpe atmak zorunda kalır. Oysa mutfakta hemen her evde bulunan basit bir malzeme sayesinde bu sorunun önüne geçmek mümkün. Sadece 1 çay kaşığı kullanılarak yapılan yöntem, avokadonun tazeliğini günlerce, hatta haftalarca koruyor. Peki, avokadonun haftalarca taze kalmasını sağlayan besin ne? İşte detaylar…

elif çarman | 2 Eylül 2025 Salı 13:26 | Son Güncelleme:
Avokado, sağlıklı yağları ve zengin besin değerleriyle sofraların vazgeçilmezi haline geldi. Ancak en büyük sorunlarından biri, açıldıktan sonra hızla kararması ve kısa sürede bozulması. Oysa zeytinyağı ile avokadoyu uzun süre taze tutmak mümkün.

AVOKADO NE KARARIYOR, NE BOZULUYOR

Avokado kesildiğinde hava ile temas ederek oksitlenmeye başlar. Bu durum meyvenin yüzeyinde kısa sürede kararma ve lezzet kaybına yol açar. Doğru saklama yöntemi uygulanmazsa birkaç saat içinde tüketilemeyecek hale gelebilir.

1 ÇAY KAŞIĞI ZEYTİNYAĞI DÖKÜN, HAFTALARCA TAZE KALIYOR

Açılmış avokadonun üzerine 1 çay kaşığı zeytinyağı gezdirildiğinde, yağ meyvenin yüzeyini kaplar ve oksijenle temasını keser. Bu sayede kararma süreci yavaşlar ve avokado tazeliğini uzun süre korur. Üstelik zeytinyağı, avokadonun lezzetine hafif ve hoş bir aroma katar.

AVOKADOYU DOĞRU SAKLAMA YÖNTEMİ

Zeytinyağıyla kaplanan avokado, hava geçirmeyen bir saklama kabına alınarak buzdolabına yerleştirilmelidir. Bu yöntemle avokado haftalarca bozulmadan kullanılabilir. Ayrıca buzdolabının en serin kısmında muhafaza etmek dayanıklılığı artırır.

AVOKADOYU SAKLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çekirdeğini çıkarmamak, avokadonun tazeliğini korumada ekstra avantaj sağlar.

Zeytinyağı yerine limon suyu da kısa süreli saklama için kullanılabilir ancak zeytinyağı daha uzun süre etkilidir.

Saklama kabının üzerine açılış tarihi yazmak, hangi avokadonun önce tüketileceğini kolaylaştırır.

Etiketler:
