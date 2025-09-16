ANASAYFA
Aydın'da pekmez mesaisi başladı! Aydınlıların pekmez tarifi

Aydın'da üzümden pekmez yapımına başlandı. İnciriyle meşhur olan Aydın'ın üzümü de oldukça değerli. Peki, Aydın'da pekmez nasıl yapılıyor? İşte Aydınlılardan pekmez tarifi...

Merve Çulha | 16 Eylül 2025 Salı 17:27 | Son Güncelleme:
Aydın'da pekmez mesaisi başladı! Aydınlıların pekmez tarifi
Enerji ve demir deposu olan pekmezin yapımı zor olsa da geleneksel yöntemlerle yapılmaya devam ediliyor. Tamamen organik olarak Aydın dağlarında yetişen üzümler, geleneksel yöntemlerle sıkılıp kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor. Besin değeri yüksek olmasına rağmen özellikle soğuk kış günlerinde şifa niyetine tüketilen pekmezin kilosunun 500 TL olduğu belirtildi.

PEKMEZ TARİFİ

Bir gün önceden asmalardan toplanan üzümler suyu sıkılarak şıra elde ediliyor. Daha sonra bakır kazanların içinde usulüne uygun olarak kaynatılan üzüm suyundan pekmez elde ediliyor.

Pekmez yapımının oldukça zor bir uğraş olduğunu ve bu işi geleneksel yöntemlerle sürdürdüklerini belirten Ömer Elbey, pekmez tarifiyle ilgili şunları söyledi:

"Aydın ili sıcak bir şehir olduğu için üzümlerin tat oranı oldukça yüksektir. Ve pekmez için de elverişlidir. Üzümün suyu sıkılarak elde edilen şıralar kaynatılarak pekmeze dönüştürülür. Kaynama sürecinde üstte biriken tortular dikkatlice alınarak pekmezin berraklaşması sağlanır."

PEKMEZ YAPIMININ PÜF NOKTASI

Geleneksel pekmez yapımının, sabır ve emek isteyen bir uğraş olduğunu belirten Elbey, "Pekmezi atalarımız nasıl yaptıysa biz de aynı yöntemlerle sürdürüyoruz. Pekmez yapımının püf noktası, şırayı yavaş yavaş kaynatmak." diye konuştu.

ÜZÜM PEKMEZİNİN FAYDASI

Üzüm pekmezi, demir açısından oldukça zengindir. Demir, kan yapıcı bir mineraldir ve anemi (kansızlık) riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Düzenli olarak üzüm pekmezi tüketmek, vücudun oksijen taşıma kapasitesini artırır ve yorgunluk gibi belirtilerin hafiflemesine yardımcı olur.

