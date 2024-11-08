ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Bir kaşık dolusu lezzet! Kaşık dökmesi tarifi, kıvamı pamuk şeker gibi yumuşacık

Kaşık dökmesi kahvaltıya özel yapılıyor. Kaşık dökmesi tarifinde kıvamı kulak memesinde olmalıdır. Kaşık dökmesine zeytinyağı da ekleniyor. İşte detaylar...

8 Kasım 2024 Cuma 08:26 | Son Güncelleme:
Bir kaşık dolusu lezzet! Kaşık dökmesi tarifi, kıvamı pamuk şeker gibi yumuşacık
ABONE OL

Kahvaltı saatinize pratik ve lezzetli bir tarif deneyebilirsiniz. Kaşık dökmesini özellikle çocuklar çok seviyor. Peki kaşık dökmesi nasıl yapılır?

KAŞIK DÖKMESİ TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

3/4 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz1 çay kaşığı tuz

Nasıl Yapılır?

İlk olarak geniş bir kap içerisine yumurtaları kırın ve çırpıcı ile karıştırın.

Ardından üzerine yoğurt ve zeytinyağı ekleyerek çırpma işlemine devam edin.

Tuz ve kabartma tozunu da ekledikten sonra, unu eleyerek harcın içerisine ilave edin.

Akışkan kıvamlı bir harç elde edinceye kadar karıştırın.

Tavayı iyice yağladıktan sonra orta ateşte ısıtın.

Bir yemek kaşığı ile harcı alın ve tavanın üzerine dökün.

Hamurları tek tek düzgün bir şekilde tavaya alın. Bir tarafı piştikten sonra diğer tarafını çevirin.

Hazırladığınız kaşık dökmesini, nefis çilek reçeli ile birlikte servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
En pratik tatlı: Revani tarifi! Çay demlenene kadar hazır
En pratik tatlı: Revani tarifi! Çay demlenene kadar hazır
Bu kış bol bol tüketin! Hafızayı güçlendiren bal kabağı çorbası tarifi
Bu kış bol bol tüketin! Hafızayı güçlendiren bal kabağı çorbası tarifi
Uşak'ın nefis hamur işi: Döndürme böreği
Uşak'ın nefis hamur işi: Döndürme böreği
Bu kış pırasayı sevmeyen bile kaşık kaşık yiyecek! O hastalığın şifası
Bu kış pırasayı sevmeyen bile kaşık kaşık yiyecek! O hastalığın şifası
Akşam yemeği düşünenlere nefis öneri: Fırında makarna tarifi
Akşam yemeği düşünenlere nefis öneri: Fırında makarna tarifi
Farklı çorba arayanlara egusi çorbası tarifi! MasterChef'le merak konusu oldu
Farklı çorba arayanlara egusi çorbası tarifi! MasterChef'le merak konusu oldu
Süt böreği tarifi! MasterChef izleyenleri merak sardı! Nefis tereyağı ve süt kokusuyla…
Süt böreği tarifi! MasterChef izleyenleri merak sardı! Nefis tereyağı ve süt kokusuyla…
Kornişon turşusu tarifi! Kıtır kıtır lezzetin sırrı nohut
Kornişon turşusu tarifi! Kıtır kıtır lezzetin sırrı nohut