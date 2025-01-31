Çay demini tutana kadar sofrada! Kalorisiz zayıflatan omlet tarifi

Diyet omlet kilo aldırmıyor. Tereyağı ile pişen diyet omlet 10 dakikada hazır oluyor. İşte tarifi...

Diyet Omlet Tarifi İçin Malzemeler

1 adet kırmızı biber

1 adet sivribiber

2 adet yumurta

Yarım çay bardağı süt

3-4 dal maydanoz

1 çay kaşığı tereyağı

Dilerseniz tuzsuz lor peynir de kullanabilirsiniz.

Diyet Omlet Tarifi Nasıl Yapılır?

Biberleri ve maydanozu ince ince doğrayalım. Derin bir kapta yumurta süt ve peyniri çırpalım.

Yapışmaz bir tavaya tereyağını koyalım eriyen yağın üzerine omletimizi tavada eşit dağılacak şekilde dökelim.

Üzerine doğramış olduğumuz biberleri ve maydanozu ekleyip kısık ateşte pişirelim.

Servis tabağına dilerseniz salatalık ve domatesler eşliğinde servis edelim .

Afiyet şifa enerji olsun inşallah canlarım.