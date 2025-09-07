Çay saatine kıyır kıyır tatlı lezzeti: Şekerpare tarifi

Türk mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan şekerpare, bayram sofralarından çay saatlerine kadar her anı tatlandırıyor. İrmikli yapısı, ağızda dağılan kıvamı ve mis gibi kokusuyla damaklarda iz bırakan bu geleneksel tatlı, evde kolayca hazırlanabiliyor. İşte tam ölçülü ve garanti tutan şekerpare tarifi...

ŞEKERPARE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

125 g tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı irmik

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

2,5 – 3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Badem veya fındık (isteğe bağlı)

ŞEKERPARE TARİFİ

Şerbeti hazırlayın:

Su ve şekeri tencereye alın, kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatın.

Limon suyunu ekleyin, birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Hamuru yapın:

Oda sıcaklığındaki tereyağı, pudra şekeri, irmik, sıvı yağ ve yumurtayı yoğurma kabına alın.

Un, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Şekil verin:

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, yuvarlayın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin, üzerlerine fındık veya badem batırın.

Pişirin

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üstü hafif kızarana kadar (yaklaşık 25 dakika) pişirin.

Şerbetleme

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğumuş şerbeti dökün.

Şerbeti çekmesi için tepsinin üzerini kapatıp dinlendirin.

SERVİS ÖNERİSİ

Üzerine Hindistan cevizi veya Antep fıstığı serpip servis edebilirsiniz.

Yanında kaymak veya dondurma ile çok daha lezzetli olur.