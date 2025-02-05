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Çaydan önce sofrada! Lokum gibi lezzetli şekerpare tarifi

Şekerpare sevilen bir Türk lezzetidir. Şekerpare yumuşacık olma sırrı hamurunun kıvamıdır. Şerbeti ayrıca hazırlanan şekerpareye şerbet iyice yedirilmelidir. İşte adım adım şekerpare tarifi...

Sena Parlar | 5 Şubat 2025 Çarşamba 13:08 | Son Güncelleme:
Çaydan önce sofrada! Lokum gibi lezzetli şekerpare tarifi
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Şekerpare denilince akan sular duruyor. Şekerpare hamuru kulak memesi kıvamında olmalıdır. Şekerpareye son olarak yumurta eklenmeli ve iyice karıştırılmalıdır. İşte adım adım şekerpare tarifi...

Şekerpare Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

125 gram oda sıcaklığında tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

3 silme yemek kaşığı irmik

1 adet yumurta

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı silme kabartma tozu

Üzeri için;

Yarım çay bardağı fındık

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker

3 su bardağı su (600 ml)

4-5 damla limon suyu

Şekerpare Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle tatlımızın şerbeti için tencereye şeker ve suyu alalım. Karıştırdıktan sonra şerbeti kaynamaya bırakalım.

10 dakika kadar kaynayan şerbette limon suyunu ilave ederek karıştıralım.

Şerbeti yaklaşık 5 dakika kaynattıktan sonra ocağı kapatıp soğuması için bir kenara alalım.

Tatlının hamuru için karıştırma kabına oda sıcaklığındaki tereyağı ve pudra şekerini alarak güzelce karıştıralım.

Yumurtayı da ekleyerek tüm malzemeyi güzelce karıştıralım.

Ardından irmik, kabartma tozu, vanilya ve unu yavaşça ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım.

Hamurdan ceviz büyüklüğüne parçalar koparıp elimizle yuvarlayarak şekillendirelim.

Şekillendirdiğiniz tatlıları tepsiye aralıklı olarak yerleştirelim.

Şekerpareleri tepsiye sıraladıktan sonra isteğe bağlı olarak ortalarına birer tane fındık batıralım.

Dilerseniz fındık yerine ceviz veya badem de kullanabilirsiniz.

Tatlımızı önceden ısıttığımız 180 derece fırında fansız ayarda 30 dakika pişmeye bırakalım.

Fırından aldığımız sıcak tatlının üzerine soğuyan şerbeti gezdirebiliriz.

Bu aşamada tatlının hiçbir yerinin kuru kalmaması için şerbeti hepsine eşit bir şekilde gezdirmeye dikkat edelim.

Şerbetini çekinceye kadar dinlendirdiğimiz tatlımız artık servise hazır.

Afiyet olsun!

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