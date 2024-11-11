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Çorbacılarda kuyruk oluyor! Beli incecik yapan ayran aşı çorbası tarifi, detoks içeceği

Ayran aşı çorbası hasta olanların içmesi gereken sağlıklı bir tarif. Bu çorbanın içerisine giren buğday ve arpa öncesinde haşlanmalıdır. Ayran aşı çorbası damak zevkine uygun ayarlanabilir. Peki bu enfes lezzet nasıl yapılır?

11 Kasım 2024 Pazartesi 09:21 | Son Güncelleme:
Çorbacılarda kuyruk oluyor! Beli incecik yapan ayran aşı çorbası tarifi, detoks içeceği
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Ayran aşı çorbasının detaylarında bolca malzeme var. AYran aşı yapılırken malzemelerin iyice çırpılması gerekiyor. Peki ayran aşı nasıl yapılır?

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı haşlanmış buğday (veya arpa şehriye)

1 su bardağı su

1/2 su bardağı ayran

1-2 dal taze nane (isteğe bağlı)

1-2 dal dereotu (isteğe bağlı)

Tuz (damak tadına göre)

Zeytinyağı (isteğe bağlı, servis için)

Kuru nane (isteğe bağlı, servis için)

AYRAN AŞI ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Haşlanmış buğdayı veya arpa şehriyeyi önceden hazırlayın.

Eğer buğday kullanıyorsanız, en az 1-2 saat suda bekletip ardından haşlayabilirsiniz.

Geniş bir kasede yoğurdu, suyu ve ayranı iyice çırpın. Karışımın homojen olmasına dikkat edin.

Haşlanmış buğdayı (veya şehriyeyi) yoğurt karışımına ekleyin. Tuzunu da ekleyip karıştırın.

Taze naneyi ve dereotunu ince ince doğrayarak çorbaya ekleyin.

Karıştırmaya devam edin.

Çorbayı buzdolabında bir süre soğutun.

Soğuk servis etmek daha lezzetli olacaktır.

Servis yapmadan önce, üzerine zeytinyağı ve kuru nane serpebilirsiniz.

Dilerseniz yanına taze nane yaprakları ekleyerek süsleyebilirsiniz.

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