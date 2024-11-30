Denenmiş tam ölçüsünde şekerpare tarifi! Un kıvamı yumuşacık oluyor, üzerine fındık ekleyin
Şekerpare geleneksel bir tatlımızdır. Şekerpare şerbeti ılımalı. İrmik ile yapılan şekerpare tatlısı üzerine fındık eklenebilir. İşte şekerpare tarifi...
Şekerparenin tüm malzemeleri orantılı olmalı. Ölçülü vereceğimiz şekerpare tarifinin en önemli püf noktası şerbeti şekerparelere tam yedirmeli. İşte detaylar...
TAM ÖLÇÜSÜNDE ŞEKERPARE
Malzemeler;
200 gr oda sıcaklığında tereyağ (tercihen margarin)
2 yemek kaşığı irmik
5 yemek kaşığı pudra şekeri
1 adet yumurta
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2,5 su bardağı un (yumuşak bi hamur olmalı)
Şerbeti için;
3 su bardağı şeker
2,5 su bardağı su
1 dilim limon
Üzeri için;
Fındık yoksa yumurta sarısı sürüp çatalla çizik atın
Yapılışı;
Hamuru için malzemeleri yoğurma kabına alıp yumuşak kıvamlı bi hamur elde ediyoruz.
Hamuru ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp tepsiye alalım.
Üzerine fındık batırıp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirelim.
Şerbeti için malzemeleri tencereye alıp karıştıralım.
Limonu ekleyip kaynamaya bırakalım.
Kaynayınca limonu çıkarıp 5 dakika daha pişirip ocaktan alalım.
Tatlımız ilk sıcağı çıkınca sıcak şerbetle buluşturalım.
Afiyet olsun.