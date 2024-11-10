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Dünyanın en kolay pankek tarifi! Çay demlenene kadar hazır

Ara tatilde nefis kahvaltının şifresi pankekler. Pankek tarifini çocuklarla denemek harika olabilir. Pankek yaparken mükemmel sonuç almak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Örneğin unu elemek pankeki daha yumuşak pürüzsüz yapar. Ara tatilde çocukların bayılacağı dünyanın en kolay pankek tarifi ve malzemeler…

10 Kasım 2024 Pazar 10:45 | Son Güncelleme:
Dünyanın en kolay pankek tarifi! Çay demlenene kadar hazır
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Ara tatilde mükemmel kahvaltının sırrı şüphesiz pankekler. İster çikolatayla ister balla süsleyin. Tamamen size kalmış. Dünyanın en kolay pankek tarifini hazırladık.

PANKEKİN PÜF NOKTALARI

İyi bir pankek yapmak için kabartma tozunun dozuna dikkat etmek gerekir. Çok koyarsanız fazla şişer ve hamur pişmez.

Pankekleri düşük veya çok yüksek alevlenmeler değil, orta derecede pişirin. Çok yüksek ısı, pankeklerin dışının hızla pişmesinin çiğ olmasının nedeni olabilir.

Yapışmaz bir tava tercih edin ve hafifçe yağlayın. Yağın fazlasının peçete alınmasıyla, dolayısıyla pankekleriniz çok yağlı olmaz.

Pankekin üstünde küçük kabarcıklar oluşmaya başladı ve yüzeyde mat bir görünüm oluştuğunda, pankeki çevirme zamanı geldi. Bu eşit şekilde piştiğini gösterir.

Pankekleri sadece bir kez çevirmek daha kabarık olmalarını sağlar. Fazla çevirme işlemi pankeklerin sönmesine yol açabilir.

Bu püf noktalarına dikkat ederek evde tam kıvamında kabaran ve lezzetli pankekler hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

PRATİK PANKEK TARİFİ MALZEMELER

1 su bardağı süt

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Pişirme aşamasında kullanmak için;

Sıvı yağ

PANKEK TARİFİ

Nefis kahvaltılık pankekler için önce tüm malzemeleri karıştırın. Tavaya biraz sıvıyağ ekleyin.

Ardından istediğiniz büyüklüğe göre pankek hamurundan tavaya dökün. Üzeri göz göz olunca çevirerek pişirin. Pankekler hazır. Afiyet olsun...

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