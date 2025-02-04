ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Elyaf gibi yumuşacık bulut omlet! İlk lokması damak çatlatıyor, mikserle karıştırın

Bulut omleti kahvaltınızda severek tüketebilirsiniz. Bulut omlet içerisine 5 malzeme giriyor. Kıvam yumuşak olmalı ve yapışmaz tavada pişirilmeli.

Sena Parlar | 4 Şubat 2025 Salı 09:00 | Son Güncelleme:
Elyaf gibi yumuşacık bulut omlet! İlk lokması damak çatlatıyor, mikserle karıştırın
ABONE OL

Yumurta bulut olması için mikser ile köpük olana kadar çırpılmalıdır. Peki bulut omlet nasıl yapılır?

Bulut Omlet Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yumurta

Bir tutam tuz

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı un

Tuz

Yarım su bardağı dil peyniri

Bulut Omlet Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak yumurtalarımızın akını ve sarılarını ayırarak farklı karıştırma kaplarına alalım.

Akının üzerine bir tutam tuz ekleyerek mikser yardımı köpük köpük olana kadar çırpalım.

Yumurta sarılarının üzerine süt, un ve tuzu ilave ederek çırpalım.

Ardından çırptığımız yumurta akından kaşık yardımı ile azar azar sarılarının üzerine ekleyelim ve köpüğünü söndürmeden karıştıralım.

Yapışmaz tavamızı ocağa alalım ve ısıtalım. Daha sonra karışımımızı tavaya dökerek yayalım ve spatula yardımı ile üzerini düzeltelim.

Omletimizin bir kısmına dil peynirimizi yerleştirelim, altı kızarana kadar pişirmeye devam edelim.

Altı kızardıktan sonra omletimizi peynirlerin üzerine doğru kapatalım, peynirler eriyene kadar pişirmeye devam edelim.

Pişen bulut omletimiz servise hazır.

Afiyet olsun.

Etiketler:
- Popüler Haberler -
Çay demini tutana kadar sofrada! Kalorisiz zayıflatan omlet tarifi
Çay demini tutana kadar sofrada! Kalorisiz zayıflatan omlet tarifi
Ağızların suyunu akıtan makarna tarifi! Tencereyi silip süpüreceksiniz
Ağızların suyunu akıtan makarna tarifi! Tencereyi silip süpüreceksiniz
Yasemin Özilhan'ın zayıflık sırrı bu smoothie olabilir! İçinde yok yok
Yasemin Özilhan'ın zayıflık sırrı bu smoothie olabilir! İçinde yok yok
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın beef wellington tarifi! Çıtır çıtır milföy lezzeti
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın beef wellington tarifi! Çıtır çıtır milföy lezzeti
Pavlova tarifi! Dünyanın en pratik tatlısı
Pavlova tarifi! Dünyanın en pratik tatlısı
Tencerede sufle olur mu demeyin! 10 dakikada en pratik tatlı
Tencerede sufle olur mu demeyin! 10 dakikada en pratik tatlı
Krokan bush tarifi! Öyle bir taktik var ki… Mehmet Şef açıkladı: Minumum 30 cm istiyoruz
Krokan bush tarifi! Öyle bir taktik var ki… Mehmet Şef açıkladı: Minumum 30 cm istiyoruz
Önce gözünüzü sonra midenizi doyuran kek! Kabarmalara doyamıyor, içi sünger gibi yumuşacık
Önce gözünüzü sonra midenizi doyuran kek! Kabarmalara doyamıyor, içi sünger gibi yumuşacık
Denenmiş tam ölçüsünde şekerpare tarifi! Un kıvamı yumuşacık oluyor, üzerine fındık ekleyin
Denenmiş tam ölçüsünde şekerpare tarifi! Un kıvamı yumuşacık oluyor, üzerine fındık ekleyin
Pastacı kreması tarifi! Yaş pastayı zirveye çıkaracak
Pastacı kreması tarifi! Yaş pastayı zirveye çıkaracak
Güveç kapama tarifi! Akşam yemeğine enfes lezzet! Tarif defterinizin favorisi olacak
Güveç kapama tarifi! Akşam yemeğine enfes lezzet! Tarif defterinizin favorisi olacak