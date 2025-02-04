Elyaf gibi yumuşacık bulut omlet! İlk lokması damak çatlatıyor, mikserle karıştırın

Yumurta bulut olması için mikser ile köpük olana kadar çırpılmalıdır. Peki bulut omlet nasıl yapılır?

Bulut Omlet Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yumurta

Bir tutam tuz

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı un

Tuz

Yarım su bardağı dil peyniri

Bulut Omlet Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak yumurtalarımızın akını ve sarılarını ayırarak farklı karıştırma kaplarına alalım.

Akının üzerine bir tutam tuz ekleyerek mikser yardımı köpük köpük olana kadar çırpalım.

Yumurta sarılarının üzerine süt, un ve tuzu ilave ederek çırpalım.

Ardından çırptığımız yumurta akından kaşık yardımı ile azar azar sarılarının üzerine ekleyelim ve köpüğünü söndürmeden karıştıralım.

Yapışmaz tavamızı ocağa alalım ve ısıtalım. Daha sonra karışımımızı tavaya dökerek yayalım ve spatula yardımı ile üzerini düzeltelim.

Omletimizin bir kısmına dil peynirimizi yerleştirelim, altı kızarana kadar pişirmeye devam edelim.

Altı kızardıktan sonra omletimizi peynirlerin üzerine doğru kapatalım, peynirler eriyene kadar pişirmeye devam edelim.

Pişen bulut omletimiz servise hazır.

Afiyet olsun.