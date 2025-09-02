En kolay elmalı turta tarifi! Deneyen bayılıyor: Çay saatine hemen hazır

Çay saatine kurabiye ya da tatlı atıştırmalık isteyenler "Elmalı turta nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Mis gibi tarçın kokusu ve yumuşacık elma harcıyla klasikleşen elmalı turta, bu kez en pratik haliyle karşınızda. Milföy hamuruyla dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz tarif, hem zahmetsiz hem de lezzet garantili. Üstelik evdeki malzemelerle kolayca yapılabilmesi sayesinde mutfakta ustalaşmanıza gerek kalmadan sofranıza şenlik katıyor. Çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak bu turta kokusuyla ev halkını mutfağa toplayacak. İşte en kolay elmalı turta tarife...

ELMALI TURTANIN PÜF NOKTALARI

Elmalı harcı mutlaka soğuttuktan sonra hamurun üzerine koyun; yoksa hamuru yumuşatır.

ELMALI TURTA MALZEMELER

2 adet elma

1 çay bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

1 paket hazır milföy hamuru (veya hazır tart tabanı)

Pudra şekeri (üzeri için)

ELMALI TURTA TARİFİ

Elmalı turta tarifi için önce iç harcı hazırlayın. Elmaları rendeleyin. Tavada şekerle birlikte suyunu salıp çekene kadar kavurun. Ocaktan almadan tarçını ve cevizi ekleyin. Soğumaya bırakın.

Tabanı hazırlayın: Milföy hamurlarını oda sıcaklığında açın ve fırın kabına serin. (Hazır tart tabanı da kullanabilirsiniz.)

Harçla buluşturun: Hazırladığınız elmalı içi hamurun üzerine yayın.

Kapatma: Üzerini ister şerit şerit kesilmiş milföylerle kafes yaparak, ister düz kapatarak örtün.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 25–30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Servis: Fırından çıkınca üzerine pudra şekeri serpip dilimleyin. Ilık ya da soğuk servis yapabilirsiniz. Elmalı turta çay saatine hazır. Afiyet olsun...