En pratik tatlı: Revani tarifi! Çay demlenene kadar hazır

Mutfakta en bilindik malzemelerle yapılacak bir tatlı varsa o da revanidir. Revani tarifi hiç tatlı yapmayanların bile deneyebileceği pratik bir tatlı. Fakat onunda her tatlı gibi püf noktaları var.

Revani tarifinde dikkat edilmesi gereken şey kekinin yumurta kokmaması ve şerbetinin doğru dökülmesi. Kek sıcak olmalı revani şerbeti soğuk olmalı. Adım adım revani tarifi sizi bekliyor.

REVANİ TATLISININ PÜF NOKTALARI

Yumurta ve Şeker: Yumurtayı şekerle iyice çırpın. Bu aşamada şekerin tamamen erimesi ve karışımın kabarması, revaninin yumuşak olmasına katkı sağlar.

İrmik Oranı: Revaninin temel malzemesi irmiktir. Fazla irmik kullanmak tatlıyı sert yapabilir, bu yüzden ölçüsüne dikkat edin. Genellikle bir su bardağı irmik ideal ölçüdedir.

Un ve Kabartma Tozu: Kabartma tozunu elekten geçirerek ekleyin. Unu da kontrollü ekleyerek topaklanmasını önleyin.

Şerbet Isısı: Revaniyi fırından çıkardıktan sonra ilk sıcağı gidene kadar bekleyin, ancak çok soğumasına izin vermeyin. Şerbetin de ılık olması gerekiyor. Böylece tatlı şerbeti daha iyi çeker ve yumuşak olur.

Limon Suyu: Şerbete birkaç damla limon suyu eklemek, tatlıyı şekerlenmekten korur ve hafif bir aroma katar.

Fırında Pişirme Süresi: Revaninin üstü kızarana kadar fırında pişirin. Pişme süresi fırından fırına değişebileceği için kürdanla kontrol etmek iyi bir yöntemdir.

Dinlendirme Süresi: Şerbetini çektikten sonra revaniyi en az bir saat dinlendirin. Böylece daha lezzetli olur.

REVANİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı şeker

3 tane yumurta

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı haşhaş

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Şerbeti için:

3 su bardağı su

2 su bardağı şeker

İsteğe göre üzeri için:

1 paket krem şanti

1 çay bardağı süt

REVANİ TARİFİ

1. Revani tarifi için önce şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu karıştırın ocağa koyun. Kaynadıktan birkaç dakika sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

2. Haşhaşlı revaninin kek hamuru için önce şekerle yumurtayı köpürtene kadar çırpın. Süt ve sıvı yağı da ekleyerek karıştırın. Sonra irmik, un ve haşhaşı ilave edin karıştırmaya devam edin.

3. Son olarak kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek karıştırın ve yağlanmış tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Revaninin ilk adımı tamamdır. Kek pişerken krem şantiyi hazırlayın ve dolaba kaldırın. 15-20 dakika dolapta beklesin.

4. Pişen kekin ilk sıcağı çıkınca üzerine soğumuş olan şerbeti dökün. Şerbeti biraz çektikten sonra üzerine krem şantisini sürün. Krem şanti sevmeyenler sade de tüketebilir. Şerbetli tatlı olduğu için şart değildir.

5. Haşhaşlı revaninin üzerini fıstıkla veya haşhaşla süsleyerek servis yapabilirsiniz. Revani tarifi damaklarınızı şenlendirmeye hazır. Afiyet olsun...

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