Farklı tatlı arayanlara hanami dango tarifi! Şişe dizilerek yapılıyor

MasterChef'i izleyenler Japon tatlısı hanami dango tarifini araştırıyor. hanami dango, Japon mutfağının en bilinen ve sevilen tatlılarından biri. Özellikle bahar mevsimi ve hanami festivali sırasında, yani sakura (kiraz çiçekleri) açtığında tüketilir.

Hanami dango, renkli pirinç unu toplarından oluşan, genellikle şişe dizilen bir tatlıdır. Bu tatlı, Japonya'daki geleneksel kiraz çiçeği izleme festivalleri sırasında sıkça yenir.

Hanami Dango, renkli ve şirin görünümüyle dikkat çeker ve tüm Japonya'da bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte, doğanın ve çiçeklerin tadını çıkarmak için popüler bir tatlıdır. Kendinizi baharın tatlı havasında hissettirecek bu geleneksel Japon tatlısını denemek, Japon mutfağını keşfetmek için harika bir yol olabilir. İşte MasterChef izleyenler için hanami dango tarifi...

HANAMİ DANGO TARİFİ MALZEMELER

Dango topları için:

200 gram pirinç unu (shiratama-ko veya mochi unu)

150 ml su (veya ihtiyaç duyulduğu kadar)

3 yemek kaşığı şeker

Bir tutam tuz

Doğal gıda boyası (yeşil, pembe ve beyaz renkler için)

Şekerli şurup:

100 gram şeker

50 ml su

HANAMİ DANGO TARİFİ

Pirinç ununu geniş bir kâseye alın ve içine şeker ve tuz ekleyin. Karıştırın. Suyu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Hamur ele yapışmayan yumuşak bir kıvama gelene kadar suyu ilave edin. Karışım, yoğurulabilir bir hamur halini almalıdır.

Karışımı üçe ayırın, böylece her bir parça farklı renkte olacak. Her bir kısmı beyaz, yeşil ve pembe renkte yapmak için gıda boyası kullanabilirsiniz:

Yeşil renk için: Birkaç damla yeşil gıda boyası ekleyin.

Pembe renk için: Biraz pembe gıda boyası ekleyin. Beyaz renk için herhangi bir boyaya gerek yoktur.

Hamurları yuvarlak toplar haline getirin. Her top yaklaşık 2-3 cm çapında olmalıdır.

Bir tencereye su koyup kaynamaya bırakın. Suyun kaynadığını görünce, hazırladığınız dango toplarını dikkatlice suya bırakın.

Toplar suyun yüzeyine çıkana kadar pişirin. Bu genellikle 4-5 dakika sürer. Toplar suyun yüzeyine çıktığında, soğuk suya koyun ve biraz bekleyin. Soğuyan dango toplarını süzün ve kurulayın.

2. Şekerli Şurup Hazırlama:

Şeker ve suyu küçük bir tencereye koyun ve karıştırarak şekerin erimesini sağlayın.

Şurup kaynamaya başladıktan sonra, birkaç dakika daha kaynatıp kıvamını yoğunlaştırın. Şurup hazır olduğunda ocaktan alın ve soğuması için bir kenara bırakın.

3. Hanami Dango'yu Şişe Dizme:

Soğuyan dango toplarını şişlere dizin. Genellikle 3 renkli dango topu, bir şişe dizilir. (beyaz, yeşil, pembe sırasıyla) Şekerli şurupu dango toplarının üzerine gezdirin. İsterseniz susam veya kavrulmuş deniz yosunu ekleyebilirsiniz.

4. Servis Etme:

Hanami dango, soğuk servis edilmelidir. Bahar festivallerinde ve hanami yani kiraz çiçeği izleme zamanlarında, genellikle çay ile birlikte pikniklerde servis edilir. Afiyet olsun.