Fasulyenin gaz derdine son: Islatma suyuna sıkın, fasulyeler pamuk gibi oluyor

Kuru fasulye Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Birçok kişi fasulye pişirdikten sonra yaşanan şişkinlik ve gaz sorunundan şikâyetçi oluyor. Bu noktada mutfakta uygulanan gizli bir püf noktası devreye giriyor. Sadece hazırlık aşamasında yapılacak küçücük bir dokunuşla fasulyeler hem pamuk gibi yumuşuyor hem de yedikten sonra hiçbir rahatsızlık bırakmıyor. İşte fasulyeyi hem kolay pişiren hem de sindirimi rahatlatan yöntem…

elif çarman | 21 Ağustos 2025 Perşembe 10:13 | Son Güncelleme:
Fasulyenin gaz derdine son: Islatma suyuna sıkın, fasulyeler pamuk gibi oluyor
Türk mutfağının baş tacı yemeklerden biri olan kuru fasulye, lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olsa da çoğu zaman gaz ve şişkinlik sorunuyla anılır. Ancak mutfakta uygulanacak basit bir yöntem sayesinde hem fasulyeler yumuşacık oluyor hem de yemek sonrası rahatsızlık tamamen ortadan kalkıyor.

FASULYENİN GAZ DERDİNE SON

Baklagillerin içinde bulunan bazı doğal maddeler, sindirilmesi zor olduğu için bağırsaklarda fermente olur. Bu da sofrada keyifli başlayan fasulye yemeğinin ardından rahatsızlık ve şişkinlik bırakır. Türk mutfağının gözdesi kuru fasulye, artık limon suyu yöntemiyle herkesin gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir yemek haline geliyor. Şişkinlik, gaz ya da sindirim sorunları olmadan fasulyenin tadını çıkarmak mümkün.

ISLATMA SUYUNA SIKIN, FASULYELER PAMUK GİBİ OLUYOR

Fasulyeyi pişirmeden önce uygulayacağınız küçük bir yöntem, tüm bu sorunlara çözüm oluyor. Limon suyuyla hazırlanan fasulyeler yalnızca daha yumuşak olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha hafif bir lezzete kavuşuyor. Yemek sonrası şişkinlik ortadan kalkarken, fasulyenin keyfi doyasıya çıkarılıyor.

FASULYENİN GAZINI ALMAK İÇİN LİMON SUYU NASIL KULLANILIR?

Kuru fasulyeleri bir gece önceden suya bırakın. Islatma suyuna yarım limonun suyunu sıkın. Fasulyeler sabaha kadar suda beklesin. Ertesi gün suyunu dökün, fasulyeleri durulayıp pişirmeye başlayın. Bu basit adım sayesinde fasulyeler lokum gibi oluyor ve sofrada rahatsızlık vermiyor.

FASULYEYİ LEZZETLENDİRMEK İÇİN EKSTRA PÜF NOKTALAR

Limon suyunun yanı sıra kimyon eklemek de gazı önlemeye yardımcı oluyor.

Islatma suyunu mutlaka dökün, asla o suyla pişirmeyin.

Fasulyeleri düdüklü tencerede pişirmek hem daha kısa sürede hem de daha sağlıklı sonuç veriyor.

