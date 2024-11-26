Güveç kapama tarifi! Akşam yemeğine enfes lezzet! Tarif defterinizin favorisi olacak
Akşam yemeğine harika bir ana yemek yapmaya ne dersiniz? Güveç kapama tarifi ağzınıza layık bir ana yemek. Yanını ise pilavla taçlandırabilirsiniz. Normal güveçten farklı olarak üzeri hamurla örtülü olan güveç kapama tarif defterinizin favorisi olabilir. İşte adım adım tarifi…
Güveç kapama tarifi etli yemek sevenler tarafından araştırılıyor. Güveçlere et sotenin eklenmesi ve güveçlerin üzerinin hamurla kapatıldığı bu yemek tadına doyum olmayan bir ana yemek çeşidi.
Akşam yemeğine henüz aklınızda bir şey yoksa güveç kapama iyi bir tercih olabilir. Adım adım verdiğimiz tarif akşamı kurtarabilir. İşte nefis güveç kapama tarifi...
GÜVEÇ KAPAMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER
300 gram kemiksiz kuşbaşı et
10-12 adet arpacık soğan
250 gram mantar
2 adet yeşil biber
1 adet kırmızı biber
2 adet domates
1 tatlı kaşığı salça
İsteğe göre karabiber, pulbiber
Üst hamuru için:
Yarım su bardağı ılık su
2-3 su bardağı un
Yarım tatlı kaşığı maya
Yarım çay kaşığı tuz
Yarım tatlı kaşığı şeker
1 çay kaşığı çörek otu
1 çay kaşığı susam
GÜVEÇ KAPAMA TARİFİ
Önce hamur malzemelerinin hepsini yoğurun. Oda ısısında mayalandırın.
Hamur mayalanırken düdüklüde etleri pişirin.
Etler piştikten sonra bir tavada etlerle arpacık soğanı yağla soteleyin.
Biraz çevirip kırmızı ve yeşil biberi, baharatı ekleyin. En son salçası ve domatesini ekleyip karıştırın.
2-3 dakika sonra tuzunu döküp altını kapatın. Mayalanan hamuru 4'e bölün. Güveçlerin ağzını kapatacak şekilde açın. Hazırladığımız etli harcı da güveçlere eşit şekilde paylaştırın.
Açtığınız hamuru güveç kaplarına kapatın. Üzerine susam ve çörek otu serpip, 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.