Hamur işi yaparken yumurta akını çöpe dökmeyin: Böyle saklayın asla bozulmuyor

Hamur işi tariflerinde çoğu zaman sadece yumurta sarısı kullanılıyor ve akı çöpe gidiyor. Oysa yumurta akı, hem besleyici değeri hem de farklı kullanım alanlarıyla mutfakta oldukça değerlidir. Doğru yöntemlerle saklandığında günlerce, hatta aylarca güvenle kullanılabilir.

HAMUR İŞİ YAPARKEN YUMURTA AKINI ÇÖPE DÖKMEYİN

Yumurta akı buzdolabında, hava almayacak şekilde saklandığında 2 ila 4 gün tazeliğini korur. Cam kavanoz ya da kapaklı saklama kapları en güvenli yöntemdir. Açıkta bekletildiğinde ise kısa sürede bozulur ve tüketilmesi riskli hale gelir.

DONDURUCU YÖNTEMİ: AYLARCA TAZELİĞİNİ KORUR

Yumurta akını uzun süre saklamak isteyenler için dondurucu en iyi çözümdür. Buz kalıplarına dökülerek tek tek dondurulan yumurta akları, daha sonra saklama poşetlerine alınıp aylarca muhafaza edilebilir. Çözdürüldüğünde tazeliğini koruyarak tatlı ve kek tariflerinde rahatlıkla kullanılabilir.

YUMURTA AKI SAKLARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yumurta akının içine kesinlikle sarı karışmamasına özen gösterilmelidir. Sarı bulaştığında hem saklama süresi kısalır hem de kıvam bozulur. Ayrıca saklama kabının üzerine tarih yazmak, hangi yumurta akının önce kullanılması gerektiğini takip etmenizi kolaylaştırır.

YUMURTA AKININ BOZULDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Kötü koku, renk değişikliği veya yoğun kıvam kaybı yumurta akının bozulduğunu gösterir. Bu durumda kesinlikle kullanılmamalıdır. Sağlık açısından risk almamak için her zaman görünümünü ve kokusunu kontrol etmek gerekir.

YUMURTA AKINI MUTFAKTA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

Saklanan yumurta akları sadece hamur işlerinde değil, omlet, pankek, hatta cilt maskesi gibi farklı alanlarda da kullanılabilir. Böylece hem israf önlenir hem de mutfakta daha yaratıcı tarifler ortaya çıkar.