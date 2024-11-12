Havuç helvası tarifi! MasterChef Hint tatlısı 15 dakikada hazır

MasterChef'te bugün Hint mutfağının lezzetleri var. MasterChef'i izleyenler havuç helvası tarifini araştırıyor. Sadece birkaç malzemeden yapılan bu Hint tatlısı sonbahar ve kış mevsiminde tercih edilen bir lezzet.

Havuç helvasının temel malzemeleri havuç, süt, şeker, kakule ve fındık veya kaju. Bazen kişinin damak tadına göre de bu malzemeler değişebiliyor. Havuç taratora benzese de birkaç yönüyle farklı bir lezzet.

HAVUÇ HELVASI TARİFİ

Havuçları yıkayın ve soyun. Ardından rendeleyin. Rendelemek istemeyenler robottan da geçirebilir.

Wok tavasını orta ateşte ısıtın, ısınınca 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin.

Rendelenmiş havuçları ekleyin ve havuçların rengi değişene kadar soteleyin. Yanmasını önlemek için karıştırmaya devam edin.

Rendelenmiş havuçlara süt ekleyin. Havuçlar ve süt iyice bütünleşmeli. Sürekli karıştırın. Şekeri ekleyin.

Hemen ardından 1 yemek kaşığı daha tereyağı ekleyin.

Şekerin geride bıraktığı tüm su emilene kadar karıştırmaya devam edin. Bu işlem yaklaşık 5-6 dakika sürsün.

Bittiğinde kakule tozunu ekleyin. Karıştırın.

Doğranmış kaju ekleyin. Badem, fıstık ve kuru üzüm de ekleyebilirsiniz. İyice karıştırın. Havuç rengi koyulaşınca ocağı kapatın.

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