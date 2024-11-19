Havuçlu kek tarifi! Çay saatine yormayan 10 dakikalık lezzet

Havuçlu kek tarifi hemen hemen herkesin yapabileceği bir lezzet. Çay saatine pratik tarif arayanlar havuçlu kekin yapılışını araştırıyor.

Havuçlu kekin başarılı olması için birkaç püf noktası var. Bunlardan biri de havuçların ince bir şekilde rendelenmesi. Bu, kekin daha yumuşak ve nemli olmasını sağlar. Ayrıca havuçların düzgün şekilde keke karışması için rendelenmesi önemlidir. İşte çay saatine 10 dakikalık kek lezzeti...

HAVUÇLU KEK MALZEMELER

3 adet orta boy yumurta

1 kupa toz şeker

1 kupa süt

1 su bardağından bir parmak az sıvıyağ

1 adet rendelenmiş orta boy havuç

1 tatlı kaşığı tarçın

3 su bardağı elenmiş un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

HAVUÇLU KEK TARİFİ

Havuçlu kek tarifi için öncelikle tüm malzemeleri hazırlayın ve unu mutlaka eleyin. Ardından yumurta ve şekeri iyice çırpın. Yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Yumurta ve şeker iyice karıştıktan sonra diğer malzemeleri de ekleyin ve güzelce çırpın. Ceviz sevenler ceviz de ekleyebilir.

Margarinle yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün ve fırınınızın ayarına göre 45-50 dakika pişirin. Havuçlu tarçınlı kek hazır. Afiyet olsun...

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