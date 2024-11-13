Kestanenin kilosu 150 TL'den başlıyor! Kestanenin 10 faydası! Çağın sorununa şifa

Kestane tam bir vitamin deposu. Herkes lezzetine odaklansa da kestanenin faydası çok. Bu sene kestanenin kilosu 100-150 TL'den satışa sunuldu.

KESTANENİN 10 FAYDASI

Yoğun lif içeriğine sahip olan kestane özellikle soğuk havalarda sağlıklı bir enerji kaynağı olarak tüketilebilir.

1. Kestane kolesterolü düşürür

2. Kalp damar hastalıklarından korur

3. Kan basıncını düzenler

4. Kan dolaşımını hızlandırır

5. İshali önler.

6. Unutkanlığı giderir.

7. Kestane; fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sodyum ve özellikle potasyum mineralleri ile B1, B2 ve C vitaminlerini içermektedir.

8. Potasyum bakımından oldukça zengindir. Kemikleri güçlendirir

9. Bağışıklığı güçlendirir

10. Kalp sağlığına faydalıdır

KESTANENİN NASIL TÜKETİLEBİLİR?

Haşlanarak veya közlenerek tüketilebilir.

Kestane şekeri gibi tatlı olarak da yapılabilir.

Yemeklerde, özellikle dolma ve pilav gibi tariflerde kullanılır.

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