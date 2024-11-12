Lüfer 1200 TL'ye tezgâhta! Lüfer nasıl pişer? Lüferin faydası ne?

Lüferin kilosu 1200 TL'den tezgahlarda satışta. Çanakkale'de çıkan lüfer lezzetiyle meşhur bir balık. Balık sevenler "Lüfer nasıl pişer, lüferin faydası ne?" gibi soruların cevabını araştırıyor. Türkiye'nin en lezzetli ve popüler balıklarından biri olan lüfer zengin bir Omega-3 kaynağı.

Lüferi pişirmenin birkaç yöntemi var. En yaygın lüfer pişirme yöntemlerinden biri fırında lüfer tarifi.

Fırında Lüfer

Fırın tepsisini yağlayın ve lüfer balığını tepsiye yerleştirin.

Balığın üzerine soğan, zeytinyağı, domates, limon dilimleri ve defne yaprağı ekleyin. 180 derecede 20-30 dakika pişirin.

Izgara Lüfer

Lüferin derisini sıyırıp, balığı tuzlayın, dilimleyin ya da bütün pişirin.

Balığı yağlayın ve ızgarada her ikisini de 4-5 dakika kadar pişirin.

Tava Lüfer

Tavayı orta ateşte iyice ısıtın ve yağı ekleyin. Lüferi tavaya yerleştirin ve her iki tarafını da rengi değişene kadar pişirin. Lüferin içi yumuşak dışı çıtır olur. Damak zevkinize göre alın ve servis edin. Servis ederken zeytinyağı ve limonla süsleyebilirsiniz.

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