MasterChef fesenjan tarifi! İran mutfağının incisi! Hem ceviz hem nar ekşisi...

MasterChef'i izleyenler İran mutfağından fesenjan tarifini araştırıyor. Nar ekşisi ve cevizle yapılan bu yahni, genellikle tavuk, ördek veya köfte ile hazırlanıyor. İran mutfağının incisi fesenjan, nar ekşisinin ekşiliği ile cevizin yoğun aromasını bir araya getirerek damakta unutulmaz bir tat bırakıyor. İşte dünya lezzetlerini denemek isteyenlere MasterChef fesenjan tarifi…

Merve Çulha | 3 Eylül 2025 Çarşamba 17:20 | Son Güncelleme:
MasterChef'in bugünkü menüsü dünya lezzetleri. Yarışmayı izleyenler özellikle İran mutfağındaki fesenjan tarifini araştırıyor.

Orta Doğu mutfağının en zarif yemeklerinden biri olan Fesenjan, İran sofralarının vazgeçilmez lezzeti olarak biliniyor. İnce çekilmiş ceviz, nar ekşisi ve özenle pişirilen etin buluştuğu bu yemek, hem misafir sofralarında hem de özel günlerde sıkça tercih ediliyor. Ancak bu eşsiz yemeğin sırrı, cevizin sabırla kavrulmasında ve nar ekşisinin doğru dengede kullanılmasında gizli. Peki, gerçek bir fesenjan nasıl hazırlanır ve hangi püf noktalarına dikkat edilmeli?

FESENJANIN PÜF NOKTALARI

Cevizler çok iyi öğütülmeli; ne kadar ince olursa sos o kadar kıvamlı olur.

Yemek kısık ateşte uzun süre pişirilmelidir; acele edilirse ceviz yağı tam çıkmaz.

Nar ekşisinin ekşi-tatlı dengesi iyi ayarlanmalıdır. Fazlası yemeği fazla ekşi yapar.

Geleneksel olarak bakır veya döküm tencerede pişirilirse aroması daha yoğun olur.

FESENJAN TARİFİ MALZEMELER

500 gram kemiksiz tavuk

200 gram ceviz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 su bardağı nar pekmezi

3 yemek kaşığı nar tanesi

FESENJAN TARİFİ

Fesenjan için öncelikle cevizleri hazırlayın. 200 derecede ceviz içlerini 15 dakika fırında kızartın.

Bir tencereye zeytinyağı ve tereyağını ekleyip kavurun arından tavuk etlerini içine yerleştirin.

Kızaran tarafları çevirin. Akabinde bir tabağa alın.

Daha sonra soğanları ay şeklinde kesip soteleyin. Onları da tabaktaki tavukların üzerine dökün.

Sonra su nar pekmezi ve cevizi sos kıvamına getirip tavuğun üzerine dökün. Sosa zerdeçal, tarçın, portakal kabuğu tozu ve kakule ekleyebilirsiniz.

En son narları serptikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet şifa olsun...

Anadolu'nun yüzyıllık ilacı: Kasları ve bağışıklığı güçlendiriyor
