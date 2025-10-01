MasterChef yarışmasında 2. dokunulmazlık oyunu: Tavuklu güveç tarifi! Püf noktası sebzeleri mühürlemek

Ekranların sevilen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef, 2. dokunulmazlık oyununda tavuklu güveç tarifi nefesleri kesti. Ülkemizin sevilen güveçlerinin hazırlandığı bu bölümde şefler, yarışmacılardan bu kez Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tavuklu güveç hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar, kusursuz bir tavuklu güveç yapmak için kıyasıya mücadele ederken şefler özellikle tavuklu güveç tarifinin bir püf noktasının altını çizdi.

PÜF NOKTASI SEBZELERİ MÜHÜRLEMEK

Profesyonel şefler, tavuklu güveç yaparken en kritik adımın sebzeleri ve tavuğu mühürlemek olduğunu söylüyor. Yüksek ateşte yapılan bu işlem, malzemelerin suyunu içinde tutmasını sağlıyor ve yemeğe restoran kalitesinde bir aroma katıyor. Bu sayede sebzeler dağılmadan pişiyor, tavuklar ise daha sulu ve yumuşak kalıyor.

MASTERCHEF YARIŞMASINDA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU: TAVUKLU GÜVEÇ TARİFİ

Güveç yemekleri aceleye gelmez. MasterChef şefleri, tavuğun ve sebzelerin yavaşça pişmesinin yemeğin bütün lezzetini ortaya çıkardığını vurguladı. Kısık ateşte veya önceden ısıtılmış fırında sabırla pişirilen güveç, her lokmada zengin bir tat sunuyor.

TAVUKLU GÜVEÇ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Tavuk ve sebzeleri mutlaka mühürleyin; böylece hem suyunu salmaz hem de aroması katlanır.

Güveci sabırla ve kısık ateşte pişirmek yemeğin tadını taş fırın lezzetine yaklaştırır.

Son aşamada kapağı açmak yemeğin üst kısmına hafif kızarmış ve karamelize bir tat katar.

MASTERCHEF TAVUKLU GÜVEÇ TARİFİ

Malzemeler

500 g kuşbaşı doğranmış tavuk but veya göğüs eti

2 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

2 adet domates (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

1,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

MASTERCHEF TAVUKLU GÜVEÇ YAPILIŞI! ADIM ADIM TARİFİ...

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın, tavukları yüksek ateşte altın rengi alana kadar mühürleyin.

Aynı tavada soğan, havuç, patates ve biberleri kısa süre yüksek ateşte çevirin.

Mühürlenen tavuk ve sebzeleri güvece alın. Üzerine rendelenmiş domates, salça, baharatlar ve sıcak suyu ekleyin.

Üzerine küçük parçalar halinde tereyağı koyun.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 40-45 dakika pişirin. Son 10 dakikada kapağı açarak üzerinin hafif kızarmasını sağlayabilirsiniz.