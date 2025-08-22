ANASAYFA
SON DAKİKA
YAZARLAR
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
MAGAZİN
SİYASET
EKONOMİ
YAŞAM
DÜNYA
KÜLTÜR SANAT
EĞİTİM
TELEVİZYON
CUMARTESİ
SİNEMA
KİTAP
TREND
TARİH
SAĞLIK
MODA

Muzlu roti tarifi! Yufkayla ve muzla en kolay sokak lezzeti

MasterChef'te bugünün menüsü Asya mutfağından oldu. MasterChef izleyenler en çok muzlu roti tarifini araştırdı. Tayland'ın ünlü muzlu roti tarifi oldukça basit ve lezzetli bir sokak yemeğidir. Ana malzemesi yufka ve muz olan bu lezzetin yapılışı haberimizde…

Merve Çulha | 22 Ağustos 2025 Cuma 17:33 | Son Güncelleme:
Muzlu roti tarifi! Yufkayla ve muzla en kolay sokak lezzeti
ABONE OL

MasterChef'te bugün Endonezya, Çin, Tayland, Tayvan, Güney Kore gibi birçok ülkede popüler olan Asya yemekleri yapıldı. Bu ülkeler arasında en çok Tayland'ın muzlu roti tarifi merak edildi. Peki, muzlu roti nasıl yapılır?

Roti, un, su ve tuz ile yapılan, genellikle tavada pişirilen ince bir ekmektir. Bazı yerlerde, özellikle Tayland'da, tatlı çeşitleri de yapılır ve bu tatlılar genellikle muzlu roti gibi iç malzemelerle doldurulup pişirilir. MasterChef muzlu roti tarifi diye araştırma yapanlar için adım adım Asya lezzetini anlattık. İşte muzlu roti tarifi ve malzemeleri...

MUZLU ROTİ MALZEMELER

* 1 paket yufka (roti yapmak için özel yufka da kullanabilirsiniz, ancak normal yufka da işe yarar)

* 2-3 olgun muz

* 2 yemek kaşığı şeker (isteğe bağlı)

* 1 yemek kaşığı tereyağı (veya sıvı yağ)

* 1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

* Hindistan cevizi rendesi (isteğe bağlı)

* Süt (isteğe bağlı, daha yumuşak olmasını isterseniz)

MUZLU ROTİ TARİFİ

1. Muzları soyup dilimleyin.

2. Yufkayı tezgaha serin. Yufkanın ortasına muz dilimlerini yerleştirin. Üzerine şeker serpebilirsiniz. Şeker, muzların tatlılığını artıracaktır.

3. Yufkayı dikkatlice kapatın, muzları içine sarın. Roti'yi bir kare ya da dikdörtgen şekilde kapatabilirsiniz.

4. Bir tavada tereyağını veya sıvı yağı eritin. Roti'yi tavaya koyup her iki tarafını da altın rengi olana kadar pişirin. Bu adımda, roti dışı çıtır ve içi yumuşak olmalıdır.

5. Roti piştikten sonra üzerine tarçın serpebilir veya biraz Hindistancevizi rendesi ekleyebilirsiniz. Ayrıca, biraz bal veya pekmezle tatlandırabilirsiniz.

Çift camlı bardaklar nasıl temizlenir?
Etiketler:
- Popüler Haberler -
Fasulyenin gaz derdine son: Islatma suyuna sıkın, fasulyeler pamuk gibi oluyor
Fasulyenin gaz derdine son: Islatma suyuna sıkın, fasulyeler pamuk gibi oluyor
Önce kıyma mı yoksa soğan mı kavrulur? Yemek yaparken en sağlıklı ve lezzetli olanı...
Önce kıyma mı yoksa soğan mı kavrulur? Yemek yaparken en sağlıklı ve lezzetli olanı...
Tahta kaşıkları elde yıkamaya gerek yok: Kaynar suya 1 kaşık ekleyin, inatçı yağlardan eser kalmıyor
Tahta kaşıkları elde yıkamaya gerek yok: Kaynar suya 1 kaşık ekleyin, inatçı yağlardan eser kalmıyor
Akşam yemeğine 5 dakikada hazır probiyotik deposu! Tavuk suyu çorbası tarifinin püf noktası…
Akşam yemeğine 5 dakikada hazır probiyotik deposu! Tavuk suyu çorbası tarifinin püf noktası…
Çaydan önce sofrada! Lokum gibi lezzetli şekerpare tarifi
Çaydan önce sofrada! Lokum gibi lezzetli şekerpare tarifi
Elyaf gibi yumuşacık bulut omlet! İlk lokması damak çatlatıyor, mikserle karıştırın
Elyaf gibi yumuşacık bulut omlet! İlk lokması damak çatlatıyor, mikserle karıştırın
Çay demini tutana kadar sofrada! Kalorisiz zayıflatan omlet tarifi
Çay demini tutana kadar sofrada! Kalorisiz zayıflatan omlet tarifi
Ağızların suyunu akıtan makarna tarifi! Tencereyi silip süpüreceksiniz
Ağızların suyunu akıtan makarna tarifi! Tencereyi silip süpüreceksiniz
Yasemin Özilhan'ın zayıflık sırrı bu smoothie olabilir! İçinde yok yok
Yasemin Özilhan'ın zayıflık sırrı bu smoothie olabilir! İçinde yok yok
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın beef wellington tarifi! Çıtır çıtır milföy lezzeti
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın beef wellington tarifi! Çıtır çıtır milföy lezzeti
Pavlova tarifi! Dünyanın en pratik tatlısı
Pavlova tarifi! Dünyanın en pratik tatlısı