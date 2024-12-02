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Önce gözünüzü sonra midenizi doyuran kek! Kabarmalara doyamıyor, içi sünger gibi yumuşacık

Sade kekin en lezzetli halini sizler için araştırdık. İçi hamur hamur olmayan ama lezzetten dört köşe olacağınız kek nasıl yapılır? Sade kekin püf noktaları neler? İşte kokusuna komşuların tarif sorduğu o kekin detayları...

2 Aralık 2024 Pazartesi 15:36 | Son Güncelleme:
Önce gözünüzü sonra midenizi doyuran kek! Kabarmalara doyamıyor, içi sünger gibi yumuşacık
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Sade kek deyip geçmeyin. Çay saatlerinin en lezzetli işbirlikçisi olan kek nasıl yapılır? Tüm malzemelerin iyice çırpıldığı kekin detaylarında neler var? İşte yanıtı...

Sade Kek Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Un ( yaklaşık 2,5 su bardağı kadar)

Sade Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak kekimizin hamurunu hazırlıyoruz.

Yumurta ve şeker iyice beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpılır.

Daha sonra diğer malzemeler süt, sıvı yağ ilave edilir ve tekrar çırpılır.

Kuru malzemeleri kabartma tozu, vanilya ve unu eleyelim.

Kuru malzemeleri ilave etmekte fayda var.

Bu şekilde kabarmış yumuşacık kekler hazırlanır.

Kek hamurumuz hazır.

Kekimizi pişmeye bırakıyoruz.

Hazırladğımız sade kek hamurumu yağlanmış kek kalıbına dökülür.

160 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 50 dk kadar kontrollü bir şekilde pişirilir.

Pişirme esnasında ilk 30 dk kapağı açmayalım.

30 dk sonrasında da kabarmış ve üzeri pembeleşmiş kekimizi gözlemlemeye başlayabilirsiniz.

Kenarlar kalıptan ayrılmış kekimizi kürdan testini de yaptıktan sonra fırından alıp soğumaya bırakabiliriz.

Pişen keki kalıptan çıkartıyoruz.

Fırından aldıktan en az 15 dk kadar sonra ilk sıcaklığı çıkan yumuşacık sade keki kalıptan çıkartabilirsiniz.

Sıcak keki kalıptan çıkartırsanız kekiniz parçalanabilir.

Soğuyan keki dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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