Pakora tarifi! MasterChef'te Hint lezzeti: Nohut ve karnabaharın mükemmel karışımı

MasterChef'i izleyenler pakora tarifini merak ediyor. Ana yemeklerin yanında başlangıç olarak sunulan pakora tarifi Hint mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Nohutla ve karnabaharla hazırlanan bu lezzet aslında çok da yabancı olmadığımız bir tür.

Pakora tarifinde bir karışım hazırlanıyor ve bu karışım kzıgın yağda kızartılıyor. Ana yemeklerin yanında sunulan pakora, yalnızca 6 malzeme ile hazırlanıyor. İşte MasterChef izleyenlere pakora tarifi ve malzemeleri...

PAKORA İÇİN MALZEMELER

5 su bardağından 2 parmak fazla nohut

Yarım karnabahar

2 adet patates

2 adet soğan

Acı biber

Tuz

PAKORA TARİFİ

Pakora için önce nohutları haşlayın.

Haşlanmış nohutların suyunu süzdükten sonra mutfak robotundan geçirerek püre haline getirin. Bir kenara alın.

Bir kâse alın. Karnabaharı doğrayın. Patateslerin kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayın.

Soğanları piyazlık olacak şekilde doğrayın. Nohut dışında tüm malzemeleri karıştırın. Karışıma acı biber ve tuz ilave edin.

Ardından nohut sosuna bulayın.

Derin bir tavaya sıvı yağ koyarak kızdırın. İstediğiniz büyüklükte parçalar alın ve kızgın yağda kızartın.

Kızaran pakoraları kağıt havluya alın. Yağını çektikten sonra baharatlı yoğurtla servis edebilirsiniz.

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