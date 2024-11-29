Pastacı kreması tarifi! Yaş pastayı zirveye çıkaracak

Pastacı kreması tarifi merak ediliyor. Yumurta, süt, un, nişasta, tereyağı, şeker gibi temel malzemelerden oluşan pastacı kremasını yapmak son derece kolay. Sadece birkaç püf noktası var. En lezzetli pastalar için kullanabileceğiniz pastacı kremasının yapılışı haberimizde...

PASTACI KREMASI İÇİN MALZEMELER

1 adet yumurta

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı buğday nişastası

2,5 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı vanilya

PASTACI KREMASI TARİFİ

Pasta kreması için bir tencereye önce yumurtaları kırın. Üzerine un, şeker ve nişastayı ekleyin. Bu sırada karıştırmaya devam edin. Sütü de ekleyerek iyice çırpın.

Tencereyi ocağa alıp orta ateşte sürekli karıştırarak kıvamı koyulaşana kadar pişirin. Kaynayınca içine tereyağını ve vanilyayı ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Bu aşamada da topak topak olmaması için sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin. Pasta kreması hazır. Afiyet olsun.

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