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Pavlova tarifi! Dünyanın en pratik tatlısı

Pratik tatlı tarifi arıyorsanız pavlova tarifi tam size göre. Harcıi kreması ve süslemesiyle hafızalara kazınan pavlova tatlısının servisi de oldukça kolay. Yani özel günlerinize pratik tatlı arıyorsanız bu lezzeti deneyebilirsiniz. İçerisinde bilindik malzemelerin olduğu pavlova tatlısının yapılışı haberimizde…

5 Aralık 2024 Perşembe 16:45 | Son Güncelleme:
Pavlova tarifi! Dünyanın en pratik tatlısı
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Pavlova tatlısı tarifi merak ediliyor. Harcı ve kreması olmak üzere iki aşamadan oluşan pavlova tatlısı dünyanın en pratik tatlısı olabilir. Özellikle süslemesi çok eğlenceli olan pavlova tatlısı oldukça kolay.

Meyve ve iyi çırpılmış kremayla hazırlanan pavlova tatlısı Rusların çok tercih ettiği bir tatlıdır. İşte adım adım en pratik tatlının yapılışı ve malzemeleri...

PAVLOVA TARİFİ MALZEMELERİ

1 tatlı kaşığı üzüm sirkesi

3 yumurtanın beyazı

1 tutam tuz

150 gr. pudra şekeri – 1,5 su bardağı

Kreması için Malzemeler

500 gr. mascarpone peyniri

4 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için Malzemeler

Orman meyveleri

Nane yaprakları

Bitter çikolata

PAVLOVA TATLISI TARİFİ

Pavlova harcı için;

1. Pavlova tarifi için önce stand mikserinizi tezgâha alın ve içerisine yumurta beyazlarını kırın.

2. Mikserinizi orta-yüksek hızda çalıştırın ve bir tutam tuz serpin.

3. Yumurtalar karışmaya başlayınca pudra şekerini yavaş yavaş ekleyerek çırpmaya devam edin.

4. Her şey karışırken içerisine sirkeyi ilave edin ve çırpmaya devam edin.

5. Yumurtalı harcınız kabı çevirdiğinizde akmıyorsa harcınız hazır demektir.

6. Fırın tepsinizin kenarlarına hazırladığınız merengten parmağınızla dokundurun ve fırın kağıdınızı tepsiye sererek sabitleyin.

7. Dilerseniz eldiven giydiğiniz elinizle ya da bir kaşık yardımıyla 4 adet pavlova çıkartacak şekilde merenginizi kağıdın üzerine pay edin.

8. Merenglerin ortalarını bir kaşık yardımıyla hafif çukur yapın ve hazırladığınız merengleri ilk olarak 120 derecede 20 dakika pişirin.

9. Ardından 100 derecede 20 – 25 dakika daha pişirin.

Kreması için;

Bir karıştırma kabında mascarpone peyniri ve pudra şekerini bir spatula yardımıyla karıştırın.

Süslemek için;

Çikolatanızı bıçağınız yardımıyla sıyırarak rende haline getirin.

Hazırladığınız merengleri servis edeceğiniz tabağa alın.

Üzerlerine hazırladığınız kremadan yayın.

Ardından meyveler, nane yaprakları ve rendelenmiş çikolatayı ekleyip servis edin.

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