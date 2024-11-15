Rize'nin 50 yıllık Derepazarı pidesi tarifi! Akşam yemeğine tescilli lezzet

Pide tarifi denilince akla ilk gelen Karadeniz şehirleri oluyor. Bu illerden biri de Derepazarı pidesiyle meşhur Rize. Bu pide Rize'de 50 yıllık tescilli bir lezzet.

Derepazarı pidesinin peynirli, açık kıymalı, kapalı kıymalı, karışık, kavurmalı, sade (kuru) pide olmak üzere birçok çeşidi var.

PÜF NOKTASI DOĞAL KAYNAK SUYU

Derepazarı pidesinin püf noktası ise katkısız tereyağı ve doğal kaynak suyunun kullanılmasıdır.

Hem ustaların elindeki lezzet hem de malzemelerin yöreye özgü olması bu pideyi özel kılıyor. İşte akşam yemeğine Derepazarı pidesi tarifi ve malzemeleri...

DEREPAZARI PİDESİ MALZEMELER

1 kilo un

10 gram yaş hamur mayası

10 gram tuz

Su

Yayla peyniri

DEREPAZARI PİDESİ TARİFİ

Derepazarı pidesi tarifini denemek sanıldığı kadar zor değil. Un, su, tuz ve mayayı yoğurduktan sonra 45 dakika dinlenmeye bırakın.

Dinlenen hamuru ufak bezelere bölün. Tezgâhın üzerine bir bez serin ve bölünen hamurları dizin. Hamurların mayalanması için üzerlerine bir bez örtün 30 dakika daha dinlenmeye bırakın.

Hazırladığınız pide hamurunu daire şeklinde elle açın. Hamurun kenarlarını parmak kalınlığında içe kıvırın. Yayla peynirini küpler halinde hamurun üzerine serin. Peynirlerin üzerine yumurta sarısı sürün.

Hazırlanan pideyi önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Pideler fırında yaklaşık 5 dakika piştikten sonra fırından çıkarılıp üzerlerine 100 gr tereyağı ilave edin ve pişirmeye devam edin. İsteğe bağlı olarak pidenin ortasına bir adet yumurtayı bütün olarak kırabilirsiniz. Afiyet olsun...

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