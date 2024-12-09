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Şef Mehmet Yalçınkaya'nın beef wellington tarifi! Çıtır çıtır milföy lezzeti

MasterChef'in son takım kaptanı oyununda bir klasik olan beef wellington tarifi var. Şeflerin çok önem verdiği beef Wellington tarifi birkaç aşamada yapılıyor. Milföy hamuru ve bonfilenin bir araya gelmesiyle hazırlanan beef wellington tarifini Mehmet Yalçınkaya'dan hazırladık. İşte şefin adım adım lezzetli tarifi…

9 Aralık 2024 Pazartesi 15:56 | Son Güncelleme:
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın beef wellington tarifi! Çıtır çıtır milföy lezzeti
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Beef wellington tarifi merak ediliyor. Çünkü bugün MasterChef'in son takım kaptanı oyununda yarışmacılar bir klasik olan beef wellington tarifini yapacak. Peki, beef wellington nasıl yapılır?

Milföyün çıtır çıtır görünümüyle insanın iştahını kabartan beef wellington tarifi sanıldığı kadar kolay değil.

ŞEF MEHMET YALÇINKAYA'DAN BEEF WELLİNGTON TARİFİ

İngiliz mutfağının önemli örneklerinden olan beef wellington tarifini Şef Mehmet Yalçınkaya, sosyal medya hesabında şöyle özetliyor:

1-Sebzeler sarımsak ve soğan ile dana bonfileli mühürleyin.

2-En az dört çeşit mantarı soğan, worcestershire sos,tuz ve karabiber ile soteleyin.

3-Mühürlediğiniz dana bonfileyi hardal ile kaplayın.

4-Milföy hamurlarınızı hazırlayın.

5-Hardallanmış dana bonfileyi mantarlarla kaplayın.

6- Mantarların üzerini çemensiz pastırma ile nizami bir şekilde sarın.

7-Son olarak milföy hamur ile sarın.(Açık yer kalmamasına dikkat edin.)

8-Film strece sararak buzdolabında dinlendirin.

9-Dinlendirdiğiniz hamura yumurta sarısı sürüp 5 dakika daha buzdolabında dinlendirin.

10- Yumurta sürüp dinlendirme işlemini dört defa tekrarlayın.

11- 200 derece 30 dakika pişirin.

12- Et suyu ile yapacağınız yoğun bir sos ile servis ediniz... Afiyet olsun.

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